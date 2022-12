fot. PressFocus Na zdjęciu: Maroko - Portugalia

Reprezentacja Maroka po raz kolejny zaprezentowała fantastyczną grę w defensywie. Udało jej się pokonać Portugalię 1-0 i zameldować w półfinale mistrzostw świata w Katarze. To smutny wieczór dla Cristiano Ronaldo, dla którego był to ostatni mundial w piłkarskiej karierze.

Maroko pokonało Portugalię 1-0

Afrykańska reprezentacja zagra w półfinale mistrzostw świata

Dla Cristiano Ronaldo to ostatni występ na mundialu

Heroiczna postawa Marokańczyków dała awans

Reprezentacja Maroka sensacyjnie ograła po rzutach karny Hiszpanię i znalazła się w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze, gdzie przyszło jej się zmierzyć z Portugalią. W pierwszych minutach dominowali Portugalczycy, jednak posiadanie piłki nie przynosiło żadnych konkretów. Z biegiem czasu narastała frustracja europejskiej ekipy, co budowało z kolei Marokańczyków, którzy zaczęli dochodzić do sytuacji strzeleckich.

Bezbramkowy remis utrzymywał się aż do 42. minuty. Wówczas poważny błąd popełnił Diogo Costa, który wyszedł do dośrodkowanej piłki, lecz nie zdołał jej złapać. Ubiegł go Youssef En Nesyri i strzałem głową dał Marokańczykom niespodziewane prowadzenie.

Od tego momentu Marokańczycy skupili się na defensywie. Jeszcze przed przerwą Portugalia mogła doprowadzić do wyrównania, ale piłka po jednym ze strzałów zatrzymała się na poprzeczce. Po zmianie stron Maroko wycofało się do głębokiej obrony, na co wpływ miał również brak sił, bowiem kilka dni wcześniej rozgrywali z Hiszpanami wyczerpującą dogrywkę.

Portugalczykom brakowało jednak konkretnych argumentów w postaci sytuacji strzeleckich. Maroko broniło bardzo dobrze, co nie zmieniło się również po wejściu Cristiano Ronaldo. Im dłużej trwał mecz, tym większa była dominacja reprezentacji Portugalii.

Emocji nie brakowało jeszcze w doliczonym czasie gry. Swoją okazję miał Ronaldo, który otrzymał podanie za linię obrońców i z pierwszej piłki uderzył na bramkę, lecz należycie między słupkami spisał się Yassine Bounou. Na swojej głowie piłkę meczową miał za to Pepe, który z bliskiej odległości uderzył obok słupka i odebrał ostatnie nadzieje Portugalczyków na wyrównanie.

Ten wynik oznacza, że w turnieju pozostaje Maroko, które jest pierwszą afrykańską drużyną w półfinale mistrzostw świata. Po przegranej Portugalczyków nie ma już szans na wymarzony finał kibiców. Dla Cristiano Ronaldo był to ostatni występ na mundialu.