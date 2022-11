PressFocus Na zdjęciu: Danny Makkelie

FIFA poinformowała, że arbitrem głównym spotkania Polski z Argentyną będzie Holender Danny Makkelie. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej uznał ten wybór za duże zaskoczenie.

Rzecznik prasowy PZPN-u uznał ten wybór za duże zaskoczenie. Meczów dwóch różnych konfederacji nie powinien sędziować arbiter jednej z tych konfederacji

Holender popełnił dwa głośne błędy w ostatnich latach

FIFA poinformowała już, kto będzie sędziował środowy mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Argentyny. Będzie nim holenderski arbiter, Danny Makkelie. Rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej jest zdziwiony taką decyzją.

“Duże zaskoczenie. Holender Danny Makkelie sędzią meczu Polska – Argentyna. Na liniach pomogą mu rodacy Hessel Steegdtra i Jan De Vries. To zmiana zasady, że meczów drużyn z dwóch konfederacji nie powinni sędziować arbitrzy reprezentujący te same konfederacje” – pisze Jakub Kwiatkowski.

Danny Makkelie popełnił w ostatnich latach dwa głośne błędy. W spotkaniu eliminacyjnym pomiędzy Portugalią a Serbią nie uznał prawidłowej bramki Cristiano Ronaldo. Później za to przeprosił. Podczas Mistrzostw Europy 2021 podyktował z kolei bardzo wątpliwy faul w półfinale pomiędzy Anglią a Danią. To on zadecydował o awansie Synów Albionu do finału.

Pojedynek Biało-czerwonych z Albicelestes z pewnością będzie bardzo intensywny. Argentyna potrzebuje zwycięstwa, by być pewna awansu, z kolei Polsce wystarczy remis. Początek starcia już w środę o godzinie 20:00.

