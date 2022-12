PressFocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Hiszpańska Federacja Piłkarska oficjalnie potwierdziła, że Luis Enrique przestał pełnić funkcję selekcjonera tamtejszej reprezentacji. O takim scenariuszu mówiło się od kilku dni, gdy Hiszpania w słabym stylu pożegnała się z mundialem już na etapie 1/8 finału.

Hiszpania zawiodła na mundialu w Katarze

Luis Enrique przestał pełnić funkcję selekcjonera

Nowy szkoleniowiec Hiszpanii nie jest jeszcze znany

Luis Enrique żegna się z reprezentacją Hiszpanii

O możliwym zwolnieniu Luisa Enrique z posady selekcjonera reprezentacji Hiszpanii, mówiło się od porażki La Roja z Maroko w 1/8 finału mundialu i pożegnaniem z mistrzostwami świata. Tak szybkie odpadnięcie z turnieju było przyjęte na Półwyspie Iberyjskim z wielkim rozczarowaniem.

– RFEF pragnie podziękować Luisowi Enrique i całemu sztabowi trenerskiemu za pracę w ostatnich latach. Trener z Asturii zdołał nadać drużynie narodowej nową siłę od czasu swojego przybycia w 2018 roku, poprzez gruntowną przebudowę składu, która utrwaliła zmianę pokoleniową w drużynie narodowej i hiszpańskim futbolu – czytamy w oficjalnym oświadczeniu hiszpańskiej federacji.

– Luis Enrique zakwalifikował się do dwóch Final Four Ligi Narodów UEFA z trzech, w których prowadził zespół jako trener i w dotarł do półfinału Euro 2020. Postawił na młode talenty i zasiał nadzieję na przyszłość hiszpańskiej drużyny. RFEF życzy Luisowi Enrique i jego zespołowi powodzenia w ich przyszłych projektach zawodowych – dodano.

Luis Enrique poprowadził reprezentację Hiszpanii w 44 meczach, z których wygrał 24, a 9 przegrał. Jego największym sukcesem było dotarcie do półfinału EURO 2020. Decyzją hiszpańskiej federacji kontrakt selekcjonera obowiązujący do 31 grudnia nie został przedłużony.

Według mediów najpoważniejszym kandydatem do objęcia schedy po Enrique jest obecny selekcjoner kadry U21 Luis de la Fuente.

