fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił ostatnio wyczerpującego wywiadu Marce. Zawodnik FC Barcelony wypowiedział się w nim między innymi na temat mundialu, a także o występach w reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski udzielił obszernego wywiadu Marce, poruszając tematy dotyczące nie tylko FC Barcelony

Kapitan Biało-czerwonych nie szczędził pochwał w kierunku Lionela Messiego i reprezentacji Argentyny

Zawodnik porównał też grę w ekipie z Camp Nou do występów w drużynie narodowej

MŚ 2022: Lewandowski: nie atakujemy dużo i nie stwarzamy wielu sytuacji

Robert Lewandowski to piłkarz, na którego liczą fani reprezentacji Polski w trakcie mistrzostw świata w Katarze. 34-latek zaliczy kolejną wielką imprezę, a celem minimum dla Biało-czerwonych jest awans do fazy pucharowej turnieju.

Lewandowski w rozmowie z Marką odniósł się nie tylko do występów w drużynie narodowej, czy do mundialu, ale dał też jasno do zrozumienia, że duże znaczenie ma dla niego wygranie Złotego buta, który jest nagrodą dla najskuteczniejszego zawodnika w Europie.

– To dla mnie bardzo ważne, ponieważ wiem, jak trudno jest strzelać dużo goli. Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, że wygrałem to po raz drugi z rzędu. Moje bramki nie są jednak najważniejsze. Liczy się zespół – mówił Lewy w rozmowie z Marką.

Biało-czerwoni w trakcie mistrzostw świata będą rywalizować z Argentyną. W tej kwestii Lewandowski też wyraził kilka słów. – Argentyna z Messim jest jednym z faworytów do wygrania mundialu. Nie przegrali w 30 meczach. To bardzo dobra drużyna i bardzo dobrze grają. Mają, plan, aby swoją grę opierać na zespołowości – przekonywał kapitan reprezentacji Polski.

– Messi jest absolutnie genialny z niesamowitymi podaniami, które daje napastnikom. Leo świetnie współpracuje z napastnikami. Wie, jak umieścić piłkę w polu, między liniami. Jest pod tym względem najlepszy na świecie. Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale dla napastnika byłoby to spełnienie marzeń grać z Lionelem Messim, bez wątpienia – powiedział Polak.

Były napastnik Bayernu Monachium zabrał też głos na temat różnic w grze w Barcelonie i reprezentacji Polski. – Moja rola na boisku w reprezentacji jest zupełnie inna niż w Barcelonie. Nie atakujemy dużo i nie stwarzamy wielu okazji do zdobycia bramki. To nie jest najłatwiejsza sytuacja dla napastnika, ale jestem na to przygotowany. Będę robił wszystko z myślą o drużynie, a nie o moich indywidualnych osiągnięciach – przekonywał piłkarz.

