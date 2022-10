fot. PressFocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Na ostatnim treningu Juventusu kontuzji mięśniowej doznał Leandro Paredes, a powrót do gry ma zająć nieco ponad dwa tygodnie. Już 20 listopada startują mistrzostwa świata w Katarze.

Leandro Paredes to lider środka pola reprezentacji Argentyny

Na ostatnim treningu Juventusu doznał kontuzji mięśniowej

Z komunikatu klubu wynika, że przerwa od gry potrwa nieco ponad dwa tygodnie

Niepokój w szeregach Argentyny

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze, które zainaugurują już 20 listopada. W sztabie reprezentacji Argentyny pojawia się tymczasem coraz większy niepokój, bowiem na miesiąc przed turniejem z gry wypada kolejny zawodnik. W ostatnich tygodniach kontuzji doznali Paulo Dybala oraz Angel Di Maria, a teraz do tego grona dołączył również Leandro Paredes.

Pomocnik doznał kontuzji mięśniowej na ostatnim treningu Juventusu. Z komunikatu klubu wynika, że do gry wróci za nieco ponad dwa tygodnie, co oznacza, że zdąży wyzdrowieć przed mundialem. Pierwsze diagnozy nie zawsze bywają natomiast właściwe, a powrót do zdrowia często finalnie trwa nieco dłużej.

“Leandro Paredes, po problemie z mięśniami zgłoszonym pod koniec dzisiejszego treningu, przeszedł testy diagnostyczne w J|Medical, które ujawniły uszkodzenie ścięgna podkolanowego lewego uda. Pełne odzyskanie sił zajmie mu około 15 dni” – czytamy w klubowym komunikacie.

W fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Argentyny zmierzy się z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską. Narastające problemy kadrowe faworyta z pewnością są dobrą wiadomością dla pozostałych ekip. “Biało-Czerwoni” zagrają z zespołem z Ameryki Południowej 30 listopada.