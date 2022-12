fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski zawiodła na mundialu w Katarze. Taki pogląd ma Grzegorz Lato, który nawołuje do zmian w naszej kadrze.

Grzegorz Lato nie gryzł się w język mówiąc o reprezentacji Polski

Król strzelców mundialu w 1974 roku wypowiada się krytycznie o występie naszej kadry na turnieju w Katarze

Jego zdanie w reprezentacji musi dojść do odmłodzenia składu

Reprezentacja Polski musi się zmienić

Dzień po porażce z Francją (1:3) w 1/8 finału mundialu, dyskusję zdominowały premie, które od rządu ma dostać reprezentacja Polski, czy też PZPN. W pewnym momencie wróci jednak temat stylu gry naszych kadrowiczów. Ci zawiedli w tym aspekcie podczas fazy grupowej. Przeciwko Trójkolorowym było już jednak znacznie lepiej. Mimo zmiany w polskiej kadrze są konieczne. Tak twierdzi Grzegorz Lato.

– Na pewno zmiany w reprezentacji będą. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że to, co oglądaliśmy, to “odbębniony” turniej. Wyszliśmy z grupy, ale wszyscy się spodziewali, że inaczej się tam zaprezentujemy. Poza tym kilku zawodników zapewne skończy karierę. Nie jest też taka jasna przyszłość szkoleniowca – rzekł były szef PZPN-u. Przekonuje on, że warto pójść drogą Kazimierza Górskiego i odmłodzić reprezentację Polski.

– Przypomnijmy sobie osiągnięcia Kazimierza Górskiego. Gdy został trenerem drużyny narodowej, to zrezygnował z większości starszych graczy. W ich miejsce powołał całą plejadę zawodników z młodzieżowej reprezentacji. To był: Lesław Ćmikiewicz, Jerzy Gorgoń, Kazimierz Kmiecik, Adam Musiał, Andrzej Szarmach czy też ja – stwierdził niegdyś wybitny reprezentant Polski, który może pochwalić się tytułem króla strzelców mundialu w 1974 roku.

