Reprezentacja Polski jest już w Katarze. Z drużyną jest szef PZPN, czyli Cezary Kulesza. Wskazał on jaki cel na mundialu ma nasza kadra.

Polska kadra dotarła do Kataru

Na miejscu jest też Cezary Kulesza

Prezes polskiej federacji przyznał, że zna już skład na Meksyk

Michniewicz i spółka po awans w Katarze

Reprezentacja Polski za pięć dni rozegra pierwszy mecz na mundialu. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się kolejno z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Polacy są już w Katarze, który zamierzają opuścić jak najpóźniej. Celem jest bowiem awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Zamiar ten potwierdził Cezary Kulesza.

– Po to tu przyjechaliśmy. Każdy mecz jest dla nas bardzo ważny i będziemy grać o to, żeby zdobywać punkty i wyjść z grupy. To jest numer jeden-przyznał szef polskiej federacji piłkarskiej, który zna już skład na starcie z Meksykiem. – Też znam tę jedenastkę, bo z Czesławem dyskutowaliśmy i wiem jakim składem zagramy – zdradził szef PZPN-u.

Po meczu z Chile (1:0) Grzegorz Krychowiak zaapelował do kibiców, aby ci nie liczyli na ładną grę kadry, ponieważ tak będzie prezentować się przede wszystkim tak, aby zwyciężać. Jakie zdanie w tej sprawie ma Cezary Kulesza? – Ja mam doświadczenie jako działacz i wiem, że ładna gra nie daje punktów. Nieraz ktoś kogoś pyta, chcesz ładnie grać, czy byle jak grać, a wygrać? Zawsze każdy bierze zwycięstwo. Po tygodniu, dwóch nikt nie będzie pamiętał o stylu gry, a wynik zostaje – rzekł prezes PZPN-u.

