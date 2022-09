Źródło: Odliczanie do mundialu

fot. PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Postać Grzegorza Krychowiaka budzi ogromne wątpliwości w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. Defensywny pomocnik przyznaje, że warunki pogodowe w Arabii Saudyjskiej pozwolą mu się dobrze przygotować do mundialu.

Grzegorz Krychowiak w lipcu przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie gra dla tamtejszego Al-Shabab

Reprezentanta Polski czeka miesięczna przerwa przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze

Pomocnik zapewnia, że będzie dobrze przygotowany do mistrzostw, a pomogą mu w tym warunki pogodowe

Krychowiak zapewnia, że będzie przygotowany

Osoba Grzegorza Krychowiaka budzi spore wątpliwości, które zintensyfikowały się po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pomocnik zagrał w obu meczach w ramach Ligi Narodów i nie spisywał się najlepiej, a kibice domagają się posadzenia go na ławce. Nie ma na to większych szans, bowiem dla selekcjonera Czesława Michniewicza stanowi on trzon zespołu.

Krychowiak latem przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie związał się kontraktem z Al-Shabab. W programie “Odliczanie do mundialu” 32-latek skomplementował poziom tamtejszego futbolu i zdradził, że spotkał na swojej drodze już wielu świetnych zawodników.

– Nie ukrywam, że przed przyjściem tutaj dla mnie to też był wielki znak zapytania. Jestem jednak bardzo pozytywnie zaskoczony jakością zawodników, którzy tu występują, zwłaszcza w naszym zespole. Jest wielu świetnych lokalnych zawodników, ale także zagranicznych. Przed podpisaniem kontraktu rozmawiałem długo z Everem Banegą, którego znam z czasów Sevilli. To bardzo dobry zawodnik i nie ukrywam, że świetnie sprzedał mi produkt i ułatwił podjęcie decyzji – zdradził Krychowiak.

Niepewność budzi także forma fizyczna Polaka. Przed rozpoczęciem mistrzostw świata czeka go miesięczna przerwa od grania. Krychowiak zapewnia, że będzie dobrze przygotowany do turnieju, a pomogą mu w tym warunki pogodowe w Arabii Saudyjskiej, które są podobne do tych w Katarze.

– Wiedziałem, że w Arabii jest ekstremalnie gorąco, a pogoda zupełnie inna niż w Europie. Ten aspekt pozwoli mi jednak łatwiej przygotować się do mundialu. Organizm przyzwyczaja się do tych temperatur. Pod względem wydolnościowym robi się większe postępy. Pozwoli to przygotować mi się na okres listopadowo-grudniowy – uważa reprezentant Polski.

