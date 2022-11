PressFocus Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Mundial w Katarze rozpocznie się już za kilka dni. Tymczasem Joshua Kimmich wrócił pamięcią do fatalnego występu reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata w Rosji sprzed czterech lat. Gracz Bayernu Monachium przyznał, że to niepowodzenie miało na niego ogromny wpływ.

Niemcy nie wyszli z grupy na mundialu w Rosji

Do tamtych wydarzeń pamięcią wrócił Kimmich

Reprezentacja Niemiec zmagania w Katarze rozpocznie 23 listopada

Fatalny występ Niemców na mundialu w Rosji

Reprezentacja Niemiec do Rosji pojechała, by bronić tytułu mistrza świata wywalczonego w Brazylii cztery lata wcześniej. Niemcy nie zdołali jednak wyjść nawet z fazy grupowej zajmując ostatnie miejsce w tabeli za Szwecją, Meksykiem i Koreą Południową.

– To było najgorsze uczucie, jakie kiedykolwiek towarzyszyło mi w mojej piłkarskiej karierze. Fizycznie czułem się dobrze, ale psychicznie potrzebowałem kilku tygodni, by dojść do siebie. Wciąż mam przed oczami sceny z szatni po porażce 0:2 z Koreą. Była totalna cisza. Nikt nic nie mówił – przyznał Kimmich.

– Chowałem twarz w dłoniach myśląc tylko o tym, jak zawiodłem fanów, rodzinę i nasz kraj. Słuchałem tego, co mówił Loew, ale tak naprawdę żadne słowo do mnie nie docierało. Czułem się jak zombie i byłem zamknięty w moim własnym świecie rozczarowań – kontynuował.

– W ostatnim czasie wiele się nauczyłem. Obecnie czuję większą odpowiedzialność za zespół. Myślę, że w tym roku oczekiwania są znacznie inne. W przeszłości dużo było rozmów na temat tytułu. Teraz jest inaczej, ale uważam, że to dobrze – dodał Kimmich.

Drużyna Lowa została całkowicie zniszczona w 2018 roku, przegrywając na otwarcie turnieju z Meksykiem, a następnie ponosząc szokującą porażkę z Koreą Południową. Mimo zwycięstwa w ostatnim meczu ze Szwecją zajęli ostatnie miejsce w grupie. Na mundialu w Katarze Niemcy trafili grupy E z Hiszpanią, Kostaryką i Japonią.

