Kibice, którzy zdecydują się na przyjazd do Kataru, mogą nie mieć możliwości zakupu piwa w okolicy stadionów, na których rozgrywane będą mecze mistrzostw świata. Władze Kataru wywierają presję na FIFA, aby zmienić wcześniejsze ustalenia w tym zakresie.

Już w najbliższą niedzielę rozpoczną się finały mistrzostw świata w Katarze

Wszystko wskazuje na to, że kibice nie będą mieli możliwości zakupu piwa na stadionach

Katarska rodzina królewska chce usunąć ze wszystkich stadionów punkty sprzedaży piwa

Ban na piwo na stadionach

Sprzedaż wyrobów alkoholowych jest w Katarze ściśle kontrolowana, ale podczas zbliżającego się mundialu miała być możliwa na stadionach i wokół nich. Przed tygodniem organizatorzy mundialu mieli poinformować jednego z głównych sponsorów FIFA, firmę Budweiser, że ich namioty muszą zostać przeniesione w mniej widoczne miejsca. Niewykluczone jednak, że będą musiały zniknąć zupełnie.

Jak informuje The Times, władze Kataru chcą pójść dalej i wywierają w tej sprawie presję na FIFA. Katarska rodzina królewska chce, aby sprzedaż piwa została całkowicie zakazana na wszystkich ośmiu stadionach. FIFA i Budweiser mają więc twardy orzech do zgryzienia, bowiem może to oznaczać złamanie wielomilionowego kontraktu.

Jeżeli Katar nie zmieni stanowiska, kibice będą mogli się napić piwa jedynie w strefach kibica w Doha. Na stadionach piwo oraz inne alkohole mają być dostępne jedynie w lożach.

