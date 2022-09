Źródło: The Sun

Katar wydał na Mistrzostwa Świata 2022 mniej więcej 208 miliardów euro, informuje The Sun. To aż 17 razy więcej niż Rosja w 2018 roku.

54 dni zostały do startu mistrzostw świata

The Sun przedstawił wieści, ile Katar wydał na organizację mistrzostw świata

Katarczycy wydali zdecydowanie więcej niż między innymi Rosjanie, czy Brazylijczycy

Mistrzostwa świata 2022 za krocie

Katar już za niespełna dwa miesiące będzie gospodarze mundialu. Tymczasem ciekawe wieści na temat wydatków związanych z organizacją turnieju przekazał The Sun. Pierwszy w historii mundial na Bliskim Wschodzie kosztował już podobno 208 miliardów euro. W porównaniu do imprezy sprzed czterech lat to Katar wydał aż 17 razy więcej.

Rosja na mistrzostwa świata w 2018 roku wydała 13 miliardów euro na organizację. Z kolei Brazylia na tego typu turniej w 2014 roku przeznaczyła mniej więcej 17 miliardów. Tymczasem RPA zainwestowało w mistrzostwa świata w 2010 roku cztery miliardy euro.

– Mundial jest częścią narodowego projektu rozwoju Kataru do 2030 roku. To szeroka strategia rządowa ukierunkowana na intensywny rozwój miast, przemysłu i różnych obiektów na terenie całego kraju, a także rozwój systemu edukacji i ochrony zdrowia – powiedział dyrektor ds. komunikacji turnieju Fatma Al Nuaimi cytowany przez The Sun.

– Suma 200 miliardów dolarów (około 208 miliardów euro) często kojarzona z mistrzostwami świata jest w rzeczywistości częścią tej ambitnej strategii rozwoju i modernizacji Kataru – zaznaczył przedstawiciel gospodarza mistrzostw świata.

– Większość dużych projektów infrastrukturalnych, z których drużyny i kibice będą korzystać w 2022 roku, takich jak nowe drogi, metro, lotnisko, hotele i inne obiekty turystyczne, została zaplanowana jeszcze przed przyznaniem nam prawa do organizacji mistrzostw świata – uzupełnił Nuaimi.

