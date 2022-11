Pressfocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Wiadomo w jakim składzie na mundial uda się Kanada. Drużynie z Północnej Ameryki pomoże między innymi Alphonso Davies.

Kanada opublikowała kadrę na mundial

Do Kataru poleci 26-osobowy skład

W samolocie znajdzie się między innymi Alphonso Davies

Kanada może liczyć na największą gwiazdę

Mistrzostwa świata rozpoczną się już za tydzień. Jedną z reprezentacji, które nie podała swojego składu na mundial do niedawna była Kanada. Teraz wiadomo już w jakim składzie personalnym na pierwszą tego typu imprezę o 1986 roku, uda się Kanada. John Herdman wybrał skład, w którym znalazło się 26 nazwisk.

Do Kataru poleci Alphonso Davies, czyli największa gwiazda Kanady. Na początku listopada 22-latek nabawił się urazu w meczu z Herthą Berlin. Z tego powodu nie zagrał on w dwóch kolejnych meczach Bayernu. Klub uspokajał jednak w tej sprawie. Davies będzie gotowy na mundial. W jego trakcie Kanada postara się o awans z grupy F. Jej przeciwnicy to: Belgia, Chorwacja oraz Maroko.

Skład na mistrzostwa świata 2022

Bramkarze: James Pantemis, Milan Borjan, Dayne St Clair

Obrońcy: Samuel Adekugbe, Joel Waterman, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Derek Cornelius

Pomocnicy: Liam Fraser, Ismael Kone, Mark-Anthony Kaye, David Wotherspoon, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Piette

Napastnicy: Tajon Buchanan, Liam Millar, Lucas Cavallini, Ike Ugbo, Junior Hoilett, Jonathan David, Cyle Larin, Alphonso Davies

