PressFocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Reprezentacja Maroka może po raz drugi w swej historii awansować do 1/8 finału mistrzostw świata. By zależeć od siebie, musi jednak pokonać Kanadę. Znamy już wyjściowe składy na to starcie.

W czwartek o godzinie 16:00 reprezentacja Kanady zmierzy się z Marokiem

Kanadyjczycy nie mają już szans na awans, za to Marokańczycy – jak najbardziej

Znamy już wyjściowe składy na to spotkanie 3. kolejki fazy grupowej

Kanada – Maroko: znamy składy

Reprezentacja Kanady miała spore aspiracje, jadąc do Kataru. Zespół świetnie zaprezentował się w starciu z Belgią, ale przegrał. Później uległ też wyraźnie Chorwatom, przez co ostatni mecz będzie dla nich starciem “o pietruszkę”. Choć trudno pietruszką nazwać chęć walki o pierwsze w historii kadry narodowej zwycięstwo na mundialu. Poznaliśmy już wyjściową jedenastkę selekcjonera Herdmana na nadchodzące starcie.

W bramce stanie Milan Borjan. O jego bezpieczeństwo spróbują zadbać Alistair Johnston, Steven Vitoria i Kamal Miller. Czwórka wybranych wśród pomocników, to: Junior Hoilett, Jonathan Osorio, Mark Kaye oraz Sam Adekugbe. W ataku ujrzymy zaś Alphonso Daviesa, Cyle’a Larina i Tajona Buchanana.

Z kolei reprezentacja Maroka wciąż walczy o awans. Tylko zwycięstwo daje Lwom Atlasu wyjście z grupy bez patrzenia na wynik równolegle rozgrywanego pojedynku Chorwacji z Belgami. Selekcjoner Regragui postawił na najmocniejsze możliwe zestawienie.

Między słupkami stanie Yassine Bounou. Przed nim wystąpią Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss oraz Noussair Mazraoui. W drugiej linii zagrają Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi i Abdelhamid Sabiri. Ofensywny tercet stworzą Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri i Sofiane Boufal.

Kanada: Borjan – Johnston, Vitoria, Miller – Hoilett, Osorio, Kaye, Adekugbe – Davies, Larin, Buchanan

Maroko: Bounou – Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Amrabat, Ounahi, Sabiri – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Początek starcia już o godzinie 16:00.

