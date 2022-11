fot. PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Reprezentacja Niemiec znajduje się pod ostrzałem krytyki po przegranym meczu z Japonią. Kai Havertz jest świadomy, że nie wszyscy kibice są po stronie zawodników.

Niemcy zawiedli i przegrali w pierwszym meczu z Japonią 1-2

Kwestia awansu do fazy pucharowej stała się dla nich bardzo skomplikowana

Kai Havertz jest świadomy presji ze strony kibiców oraz dziennikarzy

“Jestem pełen gniewu”

Reprezentacja Niemiec pod wodzą Hansiego Flicka była typowana jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia mistrzostwa świata. Zanotowała jednak poważny falstart w pierwszej kolejce fazy grupowej, bowiem przegrała z Japonią 1-2. Pomimo ogromnej przewagi w liczbie sytuacji strzeleckich wykazała się ogromną nieskutecznością, co zostało brutalnie wykorzystane przez zespół z Azji.

Kwestia awansu Niemców do 1/8 finału bardzo się skomplikowała. Nie mogą już oni pozwolić sobie na stratę punktów, co może być trudne w obliczu niedzielnego meczu z Hiszpanią. “La Roja” pokazała się z bardzo dobrej strony, gromiąc Kostarykę aż 7-0.

Kai Havertz wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Jest on świadomy presji ze strony kibiców oraz dziennikarzy. Pomimo ciężkich chwil prosi o wsparcie, które może okazać się kluczowe dla dalszych losów reprezentacji Niemiec na turnieju.

– Nie czułem się najlepiej w ciągu ostatnich dni. Jestem pełen gniewu. Jestem w stanie zrozumieć, że wśród fanów i dziennikarzy utrzymuje się negatywna atmosfera. Zdaję sobie też sprawę z tego, że jesteśmy z różnych stron atakowani i nie wszyscy są po naszej stronie.

– Wiemy, że na tych mistrzostwach możemy nie otrzymać takiego rodzaju wsparcia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. W pierwszym meczu nie do końca to czułem, więc chciałbym zaapelować do wszystkich o wsparcie w trakcie niedzielnego meczu – mówi piłkarz Chelsea.

