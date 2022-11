Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Reca

Arkadiusz Reca strzelił gola we wtorkowym meczu Serie A. Polak opuścił jednak boisko z kontuzji. Problem ze zdrowie ma też Bartłomiej Drągowski.

Czesław Michniewicz mógł się zaniepokoić tym, co działo się w starciu Spezia kontra Udiniese

Problemów zdrowotnych nabawili się bowiem Arkadiusz Reca i Bartłomiej Drągowski

Pocieszający jest jednak gol polskiego wahadłowego

Michniewicz ma kolejne zmartwienie

Za dwa tygodnie odbędzie się mecz Polska kontra Meksyk. Wciąż nie znamy jednak kadry na mundial w Katarze. Tę Czesława Michniewicz ogłosi w czwartek 10 listopada. Czasu zostało zatem niewiele, a selekcjonerowi przybywa zmartwień. Wynikają one nie tylko z tego, że niektórzy gracze są bez rytmu meczowego. Pojawiają się bowiem informacje o kontuzjach.

Od dłuższego czasu wiadomo było, że do Kataru nie poleci rehabilitujący się po zerwaniu więzadła Jakub Moder. Mniej poważnego urazu doznał Jacek Góralskiego, chociaż on też nie weźmie udziału w mundialu. Problemy zdrowotne mieli też Artur Jędrzejczyk, czy Kamil Glik. Powinni oni być jednak do dyspozycji Czesława Michniewicza.

Niewiadomą pozostaje natomiast to, czy zdrowi będą Bartłomiej Drągowski i Arkadiusz Reca. Ich Spezia rywalizowała dzisiaj z Udinese. W spotkaniu udziału nie wziął nasz golkiper, który doznał urazu na rozgrzewce. Z kolei wahadłowy włoskiego klubu strzelił nawet gola w pierwszej połowie. Boisko opuścił jednak z urazem na kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry.

