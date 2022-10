fot. PressFocus Na zdjęciu: Joachim Loew

Joachim Loew to trener, który od rozstania z reprezentacją Niemiec, pozostaje bez zatrudnienia. 62-latek dał ostatnio do zrozumienia, że jest gotowy do pracy w roli trenera.

Były selekcjoner Die Mannschaft poczuł głód pracy

62-latek jest bez pracy w piłce nożnej od lata minionego roku

“Znowu poczułem motywację”

Joachim Loew ma już prawdopodobnie dość bezczynności. Były selekcjoner reprezentacji Niemiec poczuł głód pracy i zapowiedział, że rozważy ewentualne propozycje, które mogą się pojawić. W ostatnim czasie nie brakowało doniesień o klubach, które mogą niebawem zdecydować się na zmianę trenera. Ciekawą opcją może być Niemiec.

– Mam zamiar wrócić do pracy w piłce nożnej. Ten sport sprawia wiele przyjemności. Znowu czuję się zmotywowany, kiedy oglądam piłkę nożną. Nie czułem tego od kilku miesięcy. Jeśli dostanę ciekawą ofertę, to jestem gotowy – powiedział Joachim Loew cytowany przez Kickera.

– Chcę przeżyć mistrzostwa świata jako postronny widz. Dlatego nie podjąłem jeszcze żadnej pracy. Czuję jednak, że jestem już gotowy na nowe wyzwania – uzupełnił doświadczony trener.

Joachim Loew został selekcjonerem reprezentacji Niemiec w 2006 roku. Jako opiekun Die Mannschaft wygrał Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii, a także Puchar Konfederacji 2017 w Rosji. 62-latek w 2021 roku został zastąpiony na stanowisku szefa niemieckiej ekipy przez Hansa-Dietera Flicka.

