fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesus Corona

Na mistrzostwach świata w Katarze reprezentacja Meksyku nie będzie mogła skorzystać z usług Jesusa Corony. Skrzydłowy Sevilli w dalszym ciągu nie wyleczył kontuzji, z którą zmaga się od sierpnia.

Jesus Corona nie jedzie na mundial w Katarze

Skrzydłowy nie zakończył rehabilitacji po sierpniowej kontuzji

Rozegrał on dla reprezentacji Meksyku 71 spotkań

Meksyk osłabiony przed meczem z Polską

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Zainaugurują już 20 listopada, natomiast dwa dni później reprezentacja Polski zmierzy się w pierwszym grupowym starciu z Meksykiem. Rywal “Biało-Czerwonych” przystąpi do tego spotkania w poważnym osłabieniu, bowiem nie będzie mógł skorzystać z usług Jesusa Corony.

Oficjalne informacje w tej sprawie podano we wtorek. Skrzydłowy Sevilli w dalszym ciągu nie wyleczył kontuzji, z którą zmaga się od sierpnia. To oznacza, że jego wyjazd na mundial został wykluczony. To fatalna wiadomość dla meksykańskich kibiców, bowiem 29-latek jest jedną z największych gwiazd kadry z Ameryki Północnej. W fazie grupowej Meksyk zagra z Polską, Argentyną oraz Arabią Saudyjską.

📄 | NOTA



Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a 🇶🇦 debido a que no ha completado su proceso de recuperación.



¡Mucha fuerza! Sabemos que pronto volverás con todo. 👊🏻 💚

👉🏻 https://t.co/vnyxxqQZHC #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/lu1F2mGbIB — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022

W styczniu Corona zamienił FC Porto na Sevillę. Ten sezon rozpoczął się dla niego fatalnie, bowiem zdołał rozegrać zaledwie jedno spotkanie, a później doznał na treningu poważnej kontuzji. Dla reprezentacji Meksyku wystąpił w 71 meczach i strzelił dziesięć goli.

