Luis Diaz nie będzie do dyspozycji Jurgena Kloppa przez trzy najbliższe miesiące. Skrzydłowemu Liverpoolu odnowił się uraz, w związku z czym konieczne będzie przeprowadzenie operacji. W październiku Luis Diaz doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca roku Kolumbijczyk znalazł się w kadrze Liverpoolu na obóz przygotowawczy Skrzydłowemu odnowił się uraz, co oznacza trzy

