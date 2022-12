fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz nie będzie do dyspozycji Jurgena Kloppa przez trzy najbliższe miesiące. Skrzydłowemu Liverpoolu odnowił się uraz, w związku z czym konieczne będzie przeprowadzenie operacji.

W październiku Luis Diaz doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca roku

Kolumbijczyk znalazł się w kadrze Liverpoolu na obóz przygotowawczy

Skrzydłowemu odnowił się uraz, co oznacza trzy miesiące absencji

Poważna strata Liverpoolu

Luis Diaz trafił do Liverpoolu na początku roku. Szybko dał się poznać jako zawodnik o nieprzeciętnych umiejętnościach, który w niedługim czasie może stać się liderem całej ofensywy. Właśnie on był typowany do zastąpienia Sadio Mane, który tego lata przeniósł się do Bayernu Monachium. Na nieszczęście “The Reds” Kolumbijczyk doznał w październiku kontuzji, która wykluczyła go z gry do końca roku.

Kibice ucieszyli się, kiedy zobaczyli nazwisko skrzydłowego na liście powołanych do kadry Liverpoolu na obóz przygotowawczy. Na jednym z treningów Diaz poczuł dyskomfort, a przeprowadzone badania wykazały, że odnowił się jego uraz. Wszystko wskazuje na to, że konieczne będzie przeprowadzenie operacji.

Głos w tej sprawie zabrał Jurgen Klopp. Przyznał, że to poważna strata dla zespołu, który w drugiej części sezonu koniecznie musi odrobić wiele punktów. Kolumbijczyk nie będzie do jego dyspozycji przez trzy najbliższe miesiące.

– Oczywiście jesteśmy bardzo rozczarowani całą sytuacją, podobnie jak Luis. Prawdę powiedziawszy nie doszło do jakiegoś starcia, czy innej sytuacji stykowej podczas treningu. W czasie drugiego dnia treningów poczuł, że coś jest nie tak. Chcieliśmy zachować pełną ostrożność, dlatego wrócił do Anglii na dalsze badania. To dla nas wszystkich prawdziwy cios – przekazał menedżer.

