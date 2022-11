Pressfocus Na zdjęciu: Znane osobistości podczas losowania grup na Mundialu w Katarze

Już za niecałe dwa tygodnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze, na których 32 drużyny z całego globu powalczą o najbardziej prestiżową nagrodę w świecie piłki nożnej – puchar Mistrza Świata. Na mundial jadą jedynie zawodnicy najlepsi z najlepszych, a my mamy możliwość przyjrzenia się, które miasta “wydały na świat” najwięcej utalentowanych piłkarzy, który pojawili się na Mistrzostwach Świata.

Niemal każdy zawodnik marzy o powołaniu na Mistrzostwa Świata

Przed mundialem w Katarze zmieniono zasady i na turniej trenerzy będą mogli powołać 26 zawodników

Dzięki interaktywnej mapie mamy okazję sprawdzić, w których miastach urodziło się najwięcej zawodników, którzy mieli okazję poczuć smak gry na Mistrzostwach Świata

Z których miast pochodzi najwięcej piłkarzy powołanych kiedykolwiek na mundial?

Powołanie do kadry na Mistrzostwa Świata to dla piłkarzy jedna z największych możliwych nobilitacji. To nagroda za ciężką pracę wykonaną zarówno w swoim klubie, jak i w reprezentacji. Naturalnie niemal każdy zawodnik marzy o wyjeździe na mundial, jednak taką okazję dostają jedynie nieliczni. Podczas tegorocznego turnieju w Katarze i tak to grono zostało rozszerzone do 26 zawodników. Na poprzednie Mistrzostwa Świata trenerzy mogli powoływać tylko 23 piłkarzy.

Na świecie jest wiele ośrodków sportowych, które można by powiedzieć “produkują” przyszłe gwiazdy piłki nożnej. My mamy możliwość dzięki interaktywnej mapce przyjrzenia się, które miasta z całego świata “wydały na świat” największą liczbę zawodników, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata.

Całkiem niezłymi liczbami pod tym kątem mogą pochwalić się Kraków i Warszawa. Aż 14 zawodników pochodzących z Krakowa miało okazję reprezentować Polskę podczas mundialu. Na liście tej znajdują się m.in. były szkoleniowiec biało-czerwonych Adam Nawałka, czy znany dobrze kibicom Ekstraklasy Michał Pazdan. Nieco mniej, bo siedmiu piłkarzy, którzy mieli okazję uczestniczyć w Mistrzostwach Świata, urodziło się w Warszawie. W tym gronie wymienieni są między innymi bracia Michał i Marcin Żewłakow, czy Wojciech Szczęsny.

Zachęcamy do zapoznania się z listą zawodników z pozostałych miast z całego świata. Niektóre mogą zaskoczyć odbiorców.

