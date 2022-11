PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Mundial 2022: ile drużyn wychodzi z fazy grupowej na mistrzostwach świata? Od 20 listopada do 18 grudnia toczyć się będzie rywalizacjach w turnieju finałowym w Katarze. W pierwszej jego fazie 32 drużyny rywalizować będą o awans do fazy pucharowej w ośmiu grupach.

32 finalistów Mundialu 2022 zostało podzielonych na osiem grup

W każdej grupie grać będą ze sobą po cztery zespoły

Awans do fazy pucharowej wywalczy łącznie 16 zespołów

Ile drużyn wychodzi z grupy na Mundialu w Katarze?

Ile zespołów wychodzi z grupy na mistrzostwach świata? Zasady w tej kwestii są bardzo proste i przejrzyste. Z 32 zespołów, które wywalczyły awans do turnieju finałowego, awans do fazy pucharowej wywalczy 16 drużyn.

Mundial 2022 – zasady awansu z grupy

W przeciwieństwie do ostatniego Euro 2020, zasady wyjścia z grupy na mistrzostwach świata są bardzo proste. Awans do fazy pucharowej wywalczą sobie po dwie najlepsze drużyny w każdej z ośmiu grup. W fazie grupowej rywalizacja toczyć się będzie systemem “każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy zespół rozegra po trzy spotkania.

Co decyduje o pozycji w tabeli? Najważniejszym czynnikiem jest oczywiście liczba zdobytych punktów. W przypadku jeżeli jeden lub więcej zespołów uzyska na koniec rywalizacji taką samą liczbę punktów pod uwagę brane inne elementy. Poniżej przedstawiamy listę czynników, które kolejno decydować będą o miejscu w grupie: