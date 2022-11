PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Reprezentacja Hiszpanii zremisowała z Niemcami w meczu drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata (1:1). Na gola rezerwowego Moraty odpowiedział – również wprowadzony z ławki – Fuellkrug. Die Mannschaft wciąż może awansować do 1/8 finału. Jej sytuacja jest jednak skomplikowana.

Reprezentacja Hiszpanii zremisowała z Niemcami w meczu fazy grupowej mundialu (1:1)

Jedynego gola dla La Rojy strzelił rezerwowy Alvaro Morata. Po stronie Niemców również odpowiedział gracz wprowadzony z ławki – Niclas Fuellkrug

Niemcy wciąż mogą awansować do 1/8 finału. Muszą jednak pokonać Kostarykę i liczyć na porażkę Japonii z Hiszpanią

Rezerwowi napastnicy bohaterami, Niemcy nie zależą od siebie

Reprezentacja Hiszpanii świetnie zaprezentowała się w pierwszym meczu z Kostaryką. Pomimo tego, że Niemcy przegrali niespodziewanie z Japonią, byli dla La Rojy znacznie poważniejszym sprawdzianem umiejętności. Mimo tego to właśnie podopieczni Luisa Enrique prowadzili grę w pierwszej połowie. Już w dziewiątej minucie Dani Olmo świetnie uderzał zza pola karnego. Manuel Neuer z najwyższym trudem sparował piłkę na poprzeczkę, a ta stamtąd odbiła się jeszcze od słupka i wróciła na boisko. Kilka chwil później Jordi Alba zakończył solowy rajd strzałem prawą nogą, ale futbolówka minęła dalszy słupek bramki reprezentacji Niemiec. Po tej sytuacji przebudzili się podopieczni Hansiego Flicka. Uderzali Serge Gnabry czy Joshua Kimmich, ale nie znaleźli drogi do siatki. Ta sztuka udała się Antonio Ruedigerowi po uderzeniu głową. Podczas dośrodkowania z rzutu wolnego stoper znajdował się jednak na pozycji spalonej, przez co arbiter nie mógł uznać tej bramki.

Po zmianie stron trwał lepszy fragment dla Niemców. W 56. minucie byli blisko wykorzystania kolejnego, tego dnia, błędu w rozegraniu Unaia Simona. Ostatecznie bramkarz naprawił własny błąd, broniąc strzał Kimmicha. A po chwili było już 1:0 dla Hiszpanii. La Roja szybko rozprowadziła akcję, a piłka trafiła na lewą stronę, do Jordiego Alby. Ten świetnie dojrzał Alvaro Moratę, który dostawił zewnętrzną część stopy i otworzył wynik meczu. Napastnik Atletico kilka minut wcześniej pojawił się na boisku.

Długo wydawało się, że Hiszpanie dowiozą korzystny rezultat, ale w samej końcówce Niemców również uratował rezerwowy. Niclas Fuellkrug dopadł do podania Musiali i mocnym strzałem wyrównał.

Ten rezultat oznacza, że Die Mannschaft znajduje się w trudnej sytuacji, ale wciąż może wyjść z grupy. Musi jednak pokonać Kostarykę minimum dwiema bramkami, a Japonia nie może pokonać La Rojy. Tymczasem reprezentacja Hiszpanii zależy od siebie. Jeżeli pokona Samurajów, ma zapewniony awans z pierwszego miejsca.