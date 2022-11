PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Reprezentacja Arabii Saudyjskiej wygrywając rezultatem 2:1 z Argentyną sprawiła jedną z największych sensacji w historii mistrzostw świata.

Saudyjczycy ograli Argentyńczyków i prowadzą w tabeli grupy C

To nie lada sensacja, bowiem Arabia Saudyjska była skazywana na pożarcie

Selekcjoner “Zielonych Sokołów” skomentował historyczny wyczyn swojej ekipy

Herve Renard w przerwie zmotywował swoich piłkarzy

Saudyjczycy niespodziewanie pokonali wynikiem 2:1 Argentyńczyków w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Popularne “Zielone Sokoły” tym samym sensacyjnie przewodzą w tabeli grupy C, gdzie znajduje się jeszcze Polska oraz Meksyk. Arabia Saudyjska z Polską zagra już w najbliższą sobotę 26 listopada o godzinie 14:00.

Selekcjoner Saudyjczyków Herve Renard po meczu z reprezentacją Argentyny skomentował występ swoich zawodników. Francuz polskiego pochodzenia przyznał, że jego drużyna była dobrze przygotowana, a popularni “Albiceleste” mogli nie mieć najlepszej motywacji przed tym starciem.

– Nie zagraliśmy zbyt dobrej pierwszej połowy. Na półmetku moi piłkarze byli trochę speszeni, ale w przerwie powiedziałem im, że rozegrali dobre czterdzieści pięć minut i ogólnie rzecz biorąc wszystko wygląda bardzo dobrze. Potem poszliśmy do przodu, to zrobiło różnicę – powiedział Herve Renard.

– Byliśmy dobrze przygotowani. Ten wynik przejdzie do historii Arabii Saudyjskiej i całych mistrzostw świata na zawsze. Są rzeczy w piłce nożnej, których nie możesz wyjaśnić. Gwiazdy nam sprzyjały. Nie zapominajmy, że Argentyna to wciąż fantastyczna drużyna. Kiedy przyjeżdżasz na mundial, musisz wierzyć w siebie, a w futbolu wszystko może się zdarzyć – dodał selekcjoner Saudyjczyków.

– Czasami zespół, z którym rywalizujemy nie ma najlepszej motywacji. To jest normalne. Argentyna grając z Arabią Saudyjską nie ma takiej samej motywacji, jakby mierzyła się ze swoim odwiecznym rywalem – Brazylią. Kiedy my stajemy naprzeciw słabszej ekipy, to też tak czasami się dzieje – stwierdził Francuz polskiego pochodzenia.

– Jako trener wiem, że mamy przed sobą jeszcze dwa mecze przeciwko drużynom, które są wyżej od nas w rankingu FIFA. Musimy więc pozostać skoncentrowani – zakończył.