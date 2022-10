fot. PressFocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Olivier Giroud wypowiedział się ostatnio o swoich szansach na znalezienie się w kadrze reprezentacji Francji na mundial w Katarze. Mistrzostwa świata zaczną się już za nieco ponad miesiąc.

Olivier Giroud od momentu, gdy trafił do Milanu, to jest wartościa dodaną tej ekipy

Francuz w rozmowie z L’Equipie opowiedział o swoich szansach na znalazienie się w kadrze reprezentacji Francji na mundial

36-latek jest przekonany, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby przekonać selekcjonera do siebie

Didier Deschamp powoła Giroud na mistrzostwa świata?

Olivier Giroud wciąż imponuje skutecznością. Mimo 36 lat zawodnik jest nadal postrachem dla obrońców rywali. Niemniej zawodnik nie może być pewny tego, że znajdzie się w kadrze reprezentacji Francji na mistrzostwa świata.

– Nie potrafię dokładnie ocenić moich szans na dostanie się do kadry reprezentacji Francji na mundial. Pokazałem to, co miałem do pokazania. Zrobiłem co w mojej mocy, aby dostać się do turnieju. Teraz skupiam się na grze w Milanie – rzekł Giroud w rozmowie z L’Equipe.

Zobacz także:

– Oczywiście chciałbym zagrać na mistrzostwach świata i pobić rekord Thierry’ego Henry’ego pod względem liczby bramek dla francuskiej drużyny. Priorytetem jest jednak obrona tytułu. Jeśli zdołam dogonić Thierry’ego lub przegonić go, będzie to świetny bonus – dodał piłkarz.

Mundial w Katarze zacznie się już 20 listopada i potrwa do 18 grudnia. Reprezentacja Francji w turnieju weźmie udział, będąc obrońcą mistrzowskiego tytułu.

Czytaj więcej: Chelsea – Milan: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2022)