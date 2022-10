Chelsea – Milan: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Tylko punkt w tej edycji Ligi Mistrzów wywalczyła Chelsea. O poprawę dorobku w środę będzie niezwykle trudno, ponieważ na londyńczyków czeka Milan.

Chelsea – Milan, typy i przewidywania

Liga Mistrzów to rozgrywki, w których nierzadko o zwycięstwie decyduje doświadczenie. W tym aspekcie przeważa Stefano Pioli, więc Milan może myśleć o pokonaniu Chelsea. Graham Potter ma jednak do dyspozycji bardziej jakościowy skład oraz atut gry przed własną publicznością. My nie wskazujemy triumfatora. Sądzimy jednak, że obie drużyny strzelą gola. Taki scenariusz spełnił się w ośmiu z dziesięciu ostatnich wyjazdowych potyczek z udziałem mediolańczyków.

Chelsea – Milan, ostatnie wyniki

Od momentu, gdy Chelsea zwolniła Thomas Tuchela, odbyły się tylko dwa mecze z udziałem The Blues. Zatrudniony w miejsce Niemca Graham Potter, nie miał zatem wielu okazji do wprowadzenia swojej filozofii do zespołu, który na razie nie przegrał ani razu. Chelsea w debiucie Anglika zremisowała z RB Salzburg. Po pełną pulę sięgnęła zaś w Premier League podczas derbów Londynu z Crystal Palace.

Z Salzburgiem w Lidze Mistrzów zremisował też Milan. Miało to jednak miejsce na inaugurację tych rozgrywek. Później mediolańczycy ograli Dinamo Zagrzeb, co nie udało się londyńczykom. Dzięki temu mistrz Włoch jest liderem tabeli grupy E, a angielski klub musi się zadowolić ostatnią lokatą. Jak natomiast spisał się ostatnio zespół, którym dowodzi Stefano Pioli? Milan pokonał Empoli 3:1.

Chelsea – Milan, historia

Kluby te w meczu o charakterze oficjalnym, rywalizowały ze sobą tylko dwukrotnie i w dodatku dawno temu. W edycji 1999/2000, Chelsea zremisowała u siebie bezbramkowo. Atutu własnego boiska nie wykorzystał także Milan, który przed swoimi kibicami zremisował 1:1.

Chelsea – Milan, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 5 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 39-letni Danny Makkelie. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję na żywo przeprowadzą Polsat Sport Premium 1 i TVP 1.. My, serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie natomiast skorzystać ze specjalnej promocji. Jeśli zdecydujecie się wykupić od razu sześciomiesięczny abonament to zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł oszczędzając aż 144 zł!

