Guillermo Ochoa zgodnie z przewidywaniami wrócił do Europy. 37-letni bramkarz po wygaśnięciu umowy z rodzimym zespołem Club America przenosi się do włoskiej Salernitany. Guillermo Ochoa to jedna z największych legend meksykańskiego futbolu Bramkarz na mundialu w Katarze obronił rzut karny wykonywany przez “Lewego” 37-latek na ostatnie chwile kariery przeprowadził się do drużyny z Serie A

