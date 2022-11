PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Według francuskiego eksperta Alexisa Menuge, nieobecność Karima Benzemy na mistrzostwach świata w Katarze nie jest osłabieniem reprezentacji “Trójkolorowych”.

Karim Benzema nie zagra na mundialu z powodu kontuzji

Nieobecność kapitana Realu Madryt wydaje się być sporym osłabieniem

Jak jednak stwierdził jeden z dziennikarzy, absencja napastnika to szansa dla Francuzów

Podzielone zdania nt. Karima Benzemy we Francji

Dziennikarz francuskiego dziennika “L’Equipe” oraz komentator telewizji “DAZN” Alexis Menuge w programie “Bet & Breakfast” na “Wettbasis.com” podzielił się kontrowersyjną opinią. Według niego, nieobecność Karima Benzemy w kadrze reprezentacji Francji nie jest osłabieniem, a szansą dla “Trójkolorowych”. Przypomnijmy, że napastnik Realu Madryt doznał kontuzji, opuścił już zgrupowanie i nie zagra na mistrzostwach świata w Katarze.

– W ogóle nie postrzegam tego jako osłabienie. Co więcej, widzę to jako szansę. Karim Benzema dzielił drużynę od wielu miesięcy i podobnie było w trakcie przygotowań do mundialu. Kochasz go albo nienawidzisz, nie ma nic pomiędzy. Dwa lata temu świętowano jego powrót do kadry narodowej, ale z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że była to porażka dla niego samego – powiedział Alexis Menuge.

– Trzeba też zadać sobie pytanie, czy Karim Benzema kiedykolwiek jeszcze założy koszulkę reprezentacji Francji? Ma już 35 lat. Mam nadzieję, że nie. Olivier Giroud jest w fenomenalnej formie, za nim mamy Antoine’a Griezmanna, Kyliana Mbappe czy Ousmane’a Dembele. Trudno znaleźć taką siłę ofensywną w innej drużynie – dodał dziennikarz “L’Equipe”.

– Absencja Karima Benzmy to także szansa dla Kyliana Mbappe, który kocha rolę lidera – zakończył Alexis Menuge.

