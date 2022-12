fot. PressFocus Na zdjęciu: Anglia - Francja

W hicie fazy ćwierćfinałowej reprezentacja Francji pokonała Anglię 2-1 i zameldowała się w czołowej czwórce. Wiemy, z kim “Trójkolorowi” zmierzą się w półfinale mistrzostw świata.

Francuzi pokonali Anglików 2-1

“Trójkolorowi znaleźli się w półfinale mistrzostw świata

Zagrają w nim z Marokiem, które niespodziewanie ograło Portugalię

Francuzi wygrywają w hicie

Bez wątpienia największym hitem ćwierćfinałów tegorocznych mistrzostw świata było starcie Francuzów z Anglikami. Spotkanie rozpoczęło się od pięknej bramki Aureliena Tchouameniego, który dał prowadzenie “Trójkolorowym” już w 17. minucie. Od tego czasu kontrolę nad przebiegiem gry przejęła Anglia, która konsekwentnie dążyła do wyrównania. Udało się to osiągnąć za sprawą Harry’ego Kane’a, skutecznie egzekwującego rzut karny w 54. minucie. Zwycięska bramka padła natomiast łupem Oliviera Girouda. Kane mógł zaliczyć dublet, lecz drugiej “jedenastki” już nie wykorzystał, a Francja finalnie utrzymała prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Z kim Francja zagra w półfinale?

Znamy już komplet czterech drużyn, które powalczą o mistrzostwo świata. W półfinale Francuzi zmierzą się z Marokiem, który nieoczekiwanie pokonał wyżej notowanych Portugalczyków. Spotkanie rozegra się w środę 14 grudnia o godzinie 20.

