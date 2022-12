fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja nie była stroną dominującą, ale ostatecznie pokonała Maroko 2-0 i zameldowała się w wielkim finale. Wiemy, z kim “Trójkolorowi” zagrają w niedzielę o mistrzostwo świata.

Francja pokonała Maroko 2-0

“Trójkolorowi” zagrają w finale mistrzostw świata

Wiemy, z kim zmierzą się w najbliższą niedzielę

Maroko próbowało, ale to nie wystarczyło na Francuzów

Reprezentacja Francji doskonale weszła w środowy półfinał. Na prowadzenie wyszła już w piątej minucie, co oznaczało, że Marokańczycy musieli stawić czoła sytuacji, której dotychczas konsekwentnie unikali. Musieli oni bowiem odrabiać straty i przejąć kontrolę nad spotkaniem. Trzeba przyznać, że szło im naprawdę nieźle, bowiem “Trójkolorowi” kilkukrotnie mogli poczuć się zagrożeni. Kiedy wydawało się, że Maroko zdoła doprowadzić do remisu, świetnie w polu karnym zachował się Kylian Mbappe, a całą akcję wykończył Randal Kolo Muani. Marokańczyków nie było już stać na odpowiedź, w związku z czym to Francuzi mogli cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do finału.

Z kim Francja zagra w finale?

W środę poznaliśmy drugiego finalistę tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Po wygranej Francji wiemy, że o mistrzostwo świata zmierzy się z Argentyną. To spotkanie przewidziane jest na niedzielę 18 grudnia. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 16.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to również bezpośrednia rywalizacja Leo Messiego i Kyliana Mbappe o miano najlepszego zawodnika turnieju. Obaj trafili dotychczas pięciokrotnie. Ponadto Argentyńczyk zaliczył trzy asysty, natomiast Francuz dwukrotnie asystował swoim kolegom.

