PressFocus Na zdjęciu: Argentyna - Polska

Francja – Polska: szanse na awans. Polska dość szczęśliwie awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Biało – Czerwoni w na tym etapie mundialu zmierzą z obecnymi mistrzami świata Francją. Czy nasza kadra ma szasnę na awans do ćwierćfinału?

Według ekspertów Polska ma małe szanse na awans do ćwierćfinału

Zdaniem bukmacherów faworytem jest Francja

Początek meczu Francja – Polska w niedzielę o godzinie 16:00

Francja – Polska, szanse na awans

Francja bez większych problemów awansowała do 1/8 finału wygrywając grupę D przed Australią. Les Blues, co prawda przegrali w ostatnim meczu fazy grupowej z Tunezją, ale dzięki dwóm zwycięstwom w starciach z Danią i Australią mieli już zapewniony udział w kolejnej rundzie. Polska o awans do fazy pucharowej drżała do ostatnich sekund meczów 3. kolejki, a w kolejnej rundzie zameldowała się również dzięki dobremu z naszej perspektywy wynikowi meczu Arabia Saudyjska – Meksyk.

Wielu kibiców zastanawia się, czy nasza reprezentacja ma jakiekolwiek szanse na awans do ćwierćfinału. Zdaniem ekspertów nie. Według analityków Opta Biało – Czerwoni mają ledwie około 20 procent szans na przejście Francuzów i zagranie w kolejnej rundzie. To niewiele. Les Blues są obecnie po prostu lepsi piłkarsko. Mimo kontuzji Benzemy czy Hernandeza i taka mają wielu znakomitych zawodników. Warto tylko dodać, że Francja na mundialu w Katarze strzeliła więcej goli niż Polacy oddali celnych strzałów na bramkę rywala: 3 przeciwko Arabii i jeden przeciwko Meksykowi.

Również bilans historyczny przemawia za Francuzami, którzy nie przegrali z Polską od pięciu meczów, choć aż trzy z nich kończyły się remisami. Biało – Czerwoni ostatni raz wygrali na mistrzostwach świata w 1982 roku.

Francja – Polska, szanse według bukmacherów

Również bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto zagra w ćwierćfinale. Kursy na zwycięstwo i awans Francuzów wynoszą odpowiednio około 1,30 i 1,12. Natomiast w przypadku Polski jest to około 11,00-12,00 oraz 6,50.

Bardzo duże różnice są także w przypadku kursów na to, która drużyna strzeli gola. W przypadku Francji jest to około 1,10, natomiast jeśli chodzi o Biało – Czerwonych kursy wynoszą około 2,20.