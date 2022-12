PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mikael Silvestre wypowiedział się na temat nadchodzącego meczu Francja – Polska. Były obrońca Les Blues nie uniknął także pytania o Roberta Lewandowskiego. Francuz przedstawił swój punkt widzenia, jak zatrzymać kapitana Biało – Czerwonych.

Mikael Silvestre skomentował formę reprezentacji Francji

Były defensor wypowiedział się na temat szans w meczu Francja – Polska

Silvestre dał wskazówki jak zatrzymać Lewandowskiego

Mikael Silvestre o meczu z Polską: jesteśmy faworytami

Francja rozczarowała w meczu z Tunezją ostatecznie przegrywając 0:1. – To nie jest powód do niepokoju. To zmartwienie dla graczy, którzy nie skorzystali z okazji, by być może wywalczyć miejsce w podstawowej jedenastce na kolejne mecze. Moim zdaniem taki odpoczynek dla podstawowych graczy to dobra rzecz. Między meczami jest osiem dni przerwy i myślę, że większość zawodników myśli podobnie – stwierdził Silvestre.

Zdaniem wielu Francja już może myśleć o grze w ćwierćfinale, a jakie zdanie na ten temat ma Silvestre? – Na papierze jesteśmy faworytami do wygrania tego meczu. Polska nie była zbyt imponująca w tych pierwszych trzech meczach, ale osiąga wyniki. Mają doświadczenie i to widać. Wiedzą, jak zarządzać swoimi meczami. Jednak nasza kadra jest pewna siebie i my jako kibice również tacy powinniśmy być – przyznał.

– Musimy podejść do tego spotkania z dużym szacunkiem do rywala. Na mundialu nie ma łatwych meczów. Francja pokazała pewne słabości przy stałych fragmentach gry, więc zdecydowanie jest to coś, co Polska mogłaby wykorzystać. Naprawdę jest sporo do poprawy w tym elemencie – dodaje były reprezentant Francji.

Mikael Silvestre ma także radę do francuskich defensorów na powstrzymanie Roberta Lewandowskiego. – Grałem przeciwko niemu w Bremie, kiedy był w Dortmundzie i przeciwko takim czołowym napastnikom jak on, musisz być bardzo blisko niego. Nie oznacza to, że musisz cały czas przewidywać, ale musisz cały czas go obserwować i nie pozwalać mu działać za twoimi plecami. Musisz też być bardzo agresywny we właściwy sposób. W polu karnym nie można go kryć strefowo. Musi być przy nim cały czas obrońca. W przeciwnym razie znajdzie przestrzeń na zdobycie gola.

– Myślę, że mamy wystarczająco dużo atutów w defensywie, aby go zatrzymać, ale potrzeba koncentracji przed pełne 90 minut. Lewandowski jest dla Polskim tym, kim dla Francji jest Mbappe – mówił.

Francja zmierzy się z Polską w niedzielę, 4 grudnia, o godzinie 16:00.

