PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Już w niedzielę Polska zmierzy się z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. O tym meczu sporo pisze się nie tylko w naszym kraju, ale również nad Sekwaną. Francuski serwis RMC Sport wziął pod lupę Czesława Michniewicza określając go “polskim Mourinho”.

RMC Sport zwraca uwagę, że Czesław Michniewicz jest mocno krytykowany przez media za defensywny styl gry, przez który otrzymał przydomek “polski Mourinho”. Mimo to podkreśla, że znalazł przepis na to, by przeprowadzić Polskę przez fazę grupową i zameldować się w rundzie pucharowej.

Francuzi dodają, że gra Polski na mundialu w Katarze jest niesamowicie nudna, ale przyniosła zamierzony efekt. Bezbramkowy remis z Meksykiem został określony “szczytem nudy”, natomiast wygrana odniesiona z Arabią Saudyjską była nieco pod prąd, piszą francuskie media.

RMC Sport zauważa także, że nawet tak znakomity napastnik jak Robert Lewandowski musiał ugiąć się pod taktyką Czesława Michniewicza i ciężko pracuje w defensywie.

Według tamtejszych mediów, Francja w meczu z Polską może się spodziewać głębokiej defensywy ze strony Biało – Czerwonych, którzy będą zagęszczać środek pola, a także nie przechodzą obojętnie obok znakomitej formy Wojciecha Szczęsnego.

Na koniec artykułu RMC Sport pisze o “powiązaniach mafijnych” Czesława Michniewicza związanych z korupcją i ustawianiem meczów. Dodają jednak, że selekcjoner Polski zawsze temu zaprzeczał, a także nigdy nic nie zostało mu udowodnione.

