Pressfocus Na zdjęciu: Theo Hernandez i Kylian Mbappe

Znakomite widowisko stworzyli w drugim meczu fazy grupowej Francuzi i Duńczycy. Trójkolorowi po dynamicznym i ciekawym meczu wygrali 2:1 z Duńskim Dynamitem i zapewnili sobie tym samym jako pierwsza drużyna na mundialu wyjście z grupy. Bohaterem Francji został Kylian Mbappe, który strzelił dwie bramki.

Dopiero po przerwie padały gole w meczu Francja – Dania

Trójkolorowi wyszli na prowadzenie po golu Mbappe, ale wyrównał niedługo później Christensen

Zwycięstwo Francuzom zapewnił niezawodny Kylian Mbappe golem w samej końcówce meczu

Francuzi wywalczyli tym samym już po drugim meczu awans do fazy pucharowej

Francuzi rozpędzeni jak TGV w pierwszej połowie

Raz za razem atakowali zaciekle Francuzi bramę Kaspera Schmeichela w pierwszej połowie meczu. W znakomitym tempie toczone było starcie reprezentacji Francji z Danią, która skupiała się jednak głównie na odpieraniu ataków. Już w 21 minucie bliski pokonania golkipera był Adrien Rabiot, który uderzał celnie głową.

W 20 minucie Francuzi domagali się czerwonej kartki dla Andreasa Christensena, który faulował wychodzącego na czystą pozycję Kyliana Mbappe. Szymon Marciniak zdecydował, że żółty kartonik będzie w tej sytuacji odpowiedniejszy. W 33 minucie z ostrego kąta próbował Griezmann, ale krótkiego słupka dobrze pilnował doświadczony duński golkiper.

Na parę minut przed końcem 1. połowy znakomitą okazję wykreował dla Mbappe Ousmane Dembele. Skrzydłowy FC Barcelony pomknął prawym skrzydłem i wyłożył piłkę snajperowi. Jego uderzenie przeleciało jednak wysoko nad poprzeczką.

Doczekaliśmy się goli po przerwie

Obraz gry po zmianie stron nie uległ zbytniej zmianie. To Trójkolorowi wciąż byli stroną dominującą, choć regularnie na drodze do strzelenia gola stawał im Schmeichel. Do 62 minuty. Wówczas z lewej strony z akcją pomknął Hernandez, złamał do środka i podał sprytnie do Kyliana Mbappe. Napastnik w sytuacji sam na sam pokonał golkipera, zapewniając Francji prowadzenie 1:0.

Duńczycy nie zamierzali składać broni i już kilka minut później odpowiedzieli na gola Mbappe. Po wrzutce z rzutu rożnego do siatki trafił całkowicie niepilnowany Andreas Christensen. Zagapił się w tej sytuacji Rabiot, który był spóźniony. W 73 minucie fantastyczną paradą popisał się Lloris. Bramkarz powstrzymał wówczas Jesper Lindstrom.

Końcówka spotkania obfitowała w okazje bramkowe dla obu stron. Próbował Tchouameni, spore zagrożenie sprawił też Braithwaite, ale wynik wciąż nie ulegał zmianie. Wreszcie sprawy w swoje ręce wziął Mbappe. Gwiazdor PSG w 86 minucie wykorzystał dogranie Griezmanna i z bliskiej odległości wpakował piłkę do siatki.

Dzięki wygranej Francja jako pierwszy zespół na mundialu w Katarze wywalczyła awans do fazy pucharowej. Duńczycy o wyjście z grupy powalczą w ostatnim meczu fazy grupowej z Australią.