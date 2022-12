fot. PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes to kolejny zawodnik reprezentacji Portugalii, który po przegranym meczu z Marokiem krytycznie wypowiada się o poziomie sędziowania. Pomocnik uważa, że jego drużynie należał się rzut karny.

Portugalia przegrała z Marokiem 0-1 i odpadła z mundialu

Bruno Fernandes narzeka na poziom sędziowania

Pomocnik jest przekonany, że po faulu na nim należał się rzut karny

Obóz Portugalczyków wściekły na sędziego

Reprezentacja Portugalii nie zdołała odrobić jednobramkowej straty z Marokiem i przegrała spotkanie ćwierćfinałowe, kończąc tym samym swój udział na mistrzostwach świata w Katarze. Z przebiegu gry Marokańczycy zasłużyli na zwycięstwo, choć po zakończonym spotkaniu Portugalczycy mieli ogromne pretensje do poziomu sędziowania. Najpierw postawę arbitra skrytykował Pepe, a później w podobnych słowach wypowiedział się o nim Bruno Fernandes.

Pomocnik wyróżnił fakt, że to spotkanie sędziował Argentyńczyk Facundo Tello. Pepe doszukiwał się spisku, natomiast Fernandes nie był aż tak bezwzględny w swojej ocenie.

– To bardzo dziwne, że sędzia z kraju, który wciąż gra w mistrzostwach świata, gwizdał w naszym meczu. Arbitrów z Portugalii nie ma, a przecież sędziują w Lidze Mistrzów. Prezentują odpowiedni poziom, by pracować na mundialu. Argentyńczycy nie pracują przy tego typu spotkaniach, nie znają ich tempa. Byli przeciwko nam.

– Nie wiem, czy dadzą mistrzostwo Argentynie. Nie obchodzi mnie to. Powiem to, co myślę. Pieprzyć to – podsumował gracz Manchesteru United.

Fernandes ma pretensje o sytuacje z pierwszej połowy, kiedy to upadł w polu karnym. Jego zdaniem w tej sytuacji należała się “jedenastka”.

– W pierwszej połowie był ewidentny rzut karny na mnie. Nigdy nie upadłbym na boisko w sytuacji sam na sam z bramkarzem – przekonywał.

Zobacz również: