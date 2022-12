fot. PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps ma kontrakt ważny z Francuską Federacją Piłki Nożnej do końca tego roku. Przed mundialem wielu ekspertom wydawało się, że 54-latek niezależnie od wyniku reprezentacji Francji na mistrzostwach świata, pożegna się z kadrą. Le Parisien przekazał zaskakujące wieści.

Zwrot akcji nastąpił w sprawie ewentualnej zmiany selekcjonera reprezentacji Francji po mundialu w Katarze

Le Parisien przekonuje, że Didier Deschamps ma poprowadzić Trójkolorowych co najmniej do Euro 2024 roku

Odrzucona została opcja z Zinedine’em Zidanem’em

Deschamps z kolejną misją do zrealizowania

Didier Deschamps po raz drugi z rzędu wywalczył z reprezentacją Francji awans do grona czterech najlepszych drużyn na świecie. Ciekawe wieści na temat selekcjonera Trójkolorowych przekazały po zrealizowaniu tego celu francuskie media.

Le Parisien przekonuje, że kontrakt Deschampsa zostanie przedłużony. Jednocześnie były trener Olympique Marsylia ma pracować z drużyną narodową co najmniej do Euro 2024. Wpływ na to ma chęć wygrania mistrzostw Europy przez trenera. Nie udało się to w 2016 roku po porażce Portugalią w finale (0:1). Z kolei na Euro 2020 receptę na Tricolore znaleźli w 1/8 finału Szwajcarzy.

Francuskie źródło przekonuje, że wszystkie strony zgodziły się już na przedłużenie umowy. Jednocześnie opcja związana z zatrudnieniem Zinedine’a Zidane’a została odrzucona. W sobotni wieczór reprezentacja Francji pokonała Anglię (2:1) w spotkaniu 1/4 finału mistrzostw świata. Tym samym wywalczyła przepustkę do gry z Marokiem w półfinale.

Trójkolorowi mają szansę na wygranie mistrzostwa świata po raz trzeci w historii. Jeśli wygrają mundial w tym roku, to staną się jednocześnie trzecią ekipą, której udało się obronić tytuł. Wcześniej taka sztuka udała się tylko Włochom i Brazylijczykom.

Czytaj więcej: Southgate o porażce z Francją: zasługiwaliśmy na lepszy wynik