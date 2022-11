PressFocus Na zdjęciu: Alphonso Davies

Reprezentacja Kanady już w drugiej minucie zdołała otworzyć wynik meczu z Chorwacją. Alphonso Davies głową strzelił pierwszego gola w historii występów swojej kadry narodowej na mistrzostwach świata.

Reprezentacja Kanady przegrała mecz z Belgią, ale zostawiła po sobie świetne wrażenie

W starciu z Chorwacją Kanadyjczycy otworzyli wynik już w drugiej minucie

Pierwszego gola w historii występów tego kraju na mundialach strzelił Alphonso Davies. Piłkarz Bayernu Monachium w pojedynku z Belgią zmarnował rzut karny

Davies tworzy historię Kanady!

Reprezentacja Kanady skradła serca w pierwszej kolejce fazy grupowej. Zespół z Ameryki Północnej świetnie zaprezentował się na tle kadry Belgów, ale ostatecznie przegrał mecz 0:1. Pojedynek w ramach drugiej kolejki był niezwykle istotny dla obu stron. Kanadyjczycy mierzyli się z Chorwatami. Wicemistrzowie świata również nie zdołali wygrać pierwszego spotkania, więc bardzo zależało im na szybkim otwarciu wyniki.

Ta sztuka udała się jednak podopiecznym selekcjonera Johna Herdmana. Już w drugiej minucie przeprowadzili śmiertelnie niebezpieczną akcję. Wybicie od Milana Borjana trafiło do Cyle’a Larina. Ten odnalazł na skrzydle Tajona Buchanana, który precyzyjnie dośrodkował do Alphonso Daviesa. Piłkarz Bayernu Monachium z dużą siłą uderzył piłkę głową i trafił na 1:0. Gwiazda Die Roten nie kryła radości. W końcu był to pierwszy gol reprezentacji Kanady w historii jej występów na mistrzostwach świata!

Spotkanie pomiędzy Kanadyjczykami a Chorwatami wciąż trwa.

Zobacz też: Maroko nie dało szans Belgii, grunt pali się pod Czerwonymi Diabłami [WIDEO].

Hiszpania Niemcy 2.50 3.55 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2022 19:10 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin