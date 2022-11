PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

– Jędzy brakuje dwa miesiące do rocznika Roberta Lewandowskiego. A on się nie psuje. Jędrzejczyk jest takim “mercedesem”, który się nie psuje. Może to nie jest S-klasa, ale jest bezawaryjny. Gdyby była większa konkurencja – gdyby Dawidowicz nie odniósł ciężkiej kontuzji, gdyby inni zawodnicy byli zdrowi, to być może Jędrzejczyk nawet nie mógłby marzyć o mundialu – mówił na gorąco po powołaniu kadry na mistrzostwa świata Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz odpowiadał na pytania dziennikarzy zaraz po konferencji prasowej, na której została ogłoszona kadra na mundial

– Nie mam poczucia, bym kogokolwiek skrzywdził – powiedział

Nie zabrakło też wątku Artura Jędrzejczyka w kadrze

Czesław Michniewicz o powołaniach na mistrzostwa świata Katar 2022