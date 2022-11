PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie wystąpi w towarzyskim meczu reprezentacji Portugalii przeciwko Nigerii. O sytuacji Portugalczyka poinformował selekcjoner Fernando Santos.

Ronaldo nie zagra w meczu towarzyskim przeciwko Nigerii

Portugalczyk narzeka na problemy zdrowotne i nie trenuje z zespołem

W czwartek Portugalia przystąpi do ostatniego sprawdzianu przed mundialem

Cristiano Ronaldo nie zagra w meczu z Nigerią

Cristiano Ronaldo nie brał udziału w środowych treningach reprezentacji Portugalii i nie zagra w meczu z Nigerią. – Ronaldo ma zapalenie błony śluzowej żołądka i nie trenował w środę. Musi się zregenerować i odpocząć. Zapalenie powoduje utratę dużej ilości płynów. Jest osłabiony. Na pewno nie będzie gotowy na czwartkowy mecz – powiedział Fernando Santos.

Santos zapytany, czy kapitan reprezentacji Portugalii naprawdę miał grypę żołądkową, czy była to tylko wymówka po wrzawie, jaką wywołał wywiad Ronaldo na całym świecie, roześmiał się. – Gdyby chodziło o innego zawodnika, nie zastanawialibyśmy się nad tym, ale tak , naprawdę ma zapalenie błony śluzowej żołądka i nie jest w stanie grać – odparł selekcjoner.

W niedzielnym wywiadzie 37-letni Ronaldo skrytykował Manchester United i powiedział, że nie ma szacunku dla trenera Erika ten Haga stawiając swoją przyszłość na Old Trafford pod dużym znakiem zapytania. W poniedziałek dołączył do kadry narodowej, aby przygotować się do swoich piątych mistrzostw świata.

Santos powiedział, że szanuje decyzję Ronaldo i nie wierzy, że wpłynie to na jego drużynę narodową. – Nie musi nas informować o takich sprawach. To jego wolny wybór. Mnie interesuje to, co dotyczy bezpośrednio kadry. To bardzo osobisty wywiad i szanujemy to. Nie słyszałem, by podczas zgrupowania było to komentowane wśród innych zawodników – stwierdził.

