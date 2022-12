Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentanci Chorwacji i Maroka

Już od 7 minuty Chorwacją prowadzi w spotkaniu o trzecie miejsce z reprezentacją Maroka 1:0. Po znakomicie rozegranym rzucie wolnym do siatki trafił Josko Gvardiol. Zaledwie dwie minuty później trafiły Lwy Atlasu, tak więc po 9 minutach wynik na tablicy świetlnej to 1:1. Jeszcze przed przerwą trafił Orsic, a Ogniści do szatni schodzili prowadząc 2:1.

Dwie błyskawiczne bramki w meczu o trzecie miejsce

Kibice oglądający mecz o trzecie miejsce między reprezentacją Chorwacji i Marokiem nie musieli długo czekać na bramki. Zaledwie kilka minut po pierwszym gwizdku arbitra do siatki trafiły oba zespoły, a na tablicy świetlnej ukazał się wynik 1:1.

W 7 minucie spotkania Ogniści sprytnie rozegrali rzut wolny. Piłkę w pole karne wrzucił Perisic, a futbolówkę do siatki skierował jeden z najlepszych obrońców na całych mistrzostwach – Josko Gvardiol. Nie upilnowali defensora w tej sytuacji obrońcy Marokańscy, którzy mogli zachować się zdecydowanie lepiej.

Radość z prowadzenia nie trwała jednak długo. Zaledwie dwie minuty później Maroko wyrównało na 1:1. Tym razem również gol padł po stałym fragmencie gry. Dośrodkowanie na pole karne nie zostało skutecznie wybite przed obrońców, a walkę o pozycję w polu karnym wygrał Achraf Dari. 23-letni obrońca z bliskiej odległości pokonał Dominika Livakovicia o doprowadził do wyrównania.

Maroko wciąż było bardzo groźne i nieustannie stwarzało zagrożenie pod bramką Chorwatów. To jednak podopieczni Zlatko Dalicia objęli jeszcze przed przerwą prowadzenie. Piłkę przed polem karnym stracili Marokańczycy, a ta momentalnie została przez Livaję dograna na lewe skrzydło do Orsicia. 29-latek złożył się do uderzenia i w techniczny sposób trafił na tyle precyzyjnie, że piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki.

Druga połowa nie rozpoczęła się dobrze dla Chorwacji. Z powodu urazu w 60 minucie boisko musiał opuścić Andrej Kramaric. 31-latek we łzach opuszczał boisko, co pokazuje, jak wielkie emocje towarzyszyły temu starciu.

Chorwacja – Maroko 2:1

1-0 Gvardiol 7′

1-1 Dari 9′

2-1 Orsic 42′

Spotkanie Chorwacja – Maroko trwa.

