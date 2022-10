PressFocus Na zdjęciu: Mistrzostwa Świata w Katarze

Niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Katarze, a my przyglądamy się temu, która reprezentacja ma największe szanse na triumf. Bukmacherzy wskazali już wyraźnie swoich faworytów, wśród których znajdują się Brazylia i Francja.

Już 20 listopada rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Katarze

Na niecały miesiąc przed rozpoczęciem turnieju bukmacherzy mają już swoje przewidywania odnośnie do faworytów

W tym gronie wymienia się przede wszystkim Brazylię, Francję, Anglię i Argentynę

Brazylia i Francja z największymi szansami na mundialu

Jako główny faworyt do triumfu na mundialu przez bukmacherów wskazywana jest Brazylia. Canarinhos są w bardzo dobrej dyspozycji i jak burza przemknęli przed eliminacje do turnieju. W meczach towarzyskich przeciwko niżej notowanym rywalom organizują sobie prawdziwe treningi strzeleckie, a liderem kadry pozostaje Neymar. Gwiazda PSG w barwach narodowych rzadko zawodzi, a na koncie ma już 74 bramki w 120 meczach. Brakuje mu już tylko dwóch trafień, żeby dorównać pod tym względem legendarnemu Pele.

W grupie na mundialu Brazylia zmierzy się z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem. Canarinhos typowani są jako naturalny faworyt do wyjścia z pierwszego miejsca kosztem dużo niżej notowanych w rankingu FIFA reprezentacji. Na sukces podczas Mistrzostw Świata czekają już od 2002 roku.

Na drugim miejscu pod względem kursów bukmacherskich plasuje się reprezentacja Francji. Trójkolorowi przystąpią do turnieju jako obrońca tytułu mistrzów świata. W 2018 roku w finale pokonali oni Chorwację 4:2 i sięgnęli po to trofeum. Obecnie dalecy są jednak od najlepszej formy. Reprezentacja Francji wygrała zaledwie jeden z ostatnich sześciu meczów, a kibice mają obawy o ich występy podczas mundialu. Didier Deschamps ma jednak do dyspozycji niezwykle głęboką kadrę, pełną gwiazd światowego futbolu, a liderem zespołu podczas turnieju ma być Kylian Mbappe.

Francja trafiła do dość łatwej grupy. Oprócz niej znajdują się tam również Dania, Australia i Tunezja. Trójkolorowi są zdecydowanie najwyżej z tego grona notowaną reprezentacją w rankingu FIFA.

Szanse Argentyny i Anglii wyceniane są podobnie

Najniższe miejsce na podium w kontekście faworytów do triumfu w Mistrzostwach Świata w Katarze zajmują ex aequo Anglia i Argentyna. Lwy Albionu podobnie jak Francuzi nie radziły sobie najlepiej podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów. W kadrze mają oni jednak wiele piłkarzy z absolutnego piłkarskiego topu, a do turnieju przystąpią jako wicemistrzowie Europy.

Gra Argentyny wzbudza ostatnimi czasy jedynie zachwyty. Albicelestes nie przegrali od 35 spotkań i liczą pod tym względem na pobicie rekordu należącego do Italii. Brakuje im do tego już tylko trzech spotkań. W drużynie niezmiennie od wielu lat liderem jest Lionel Messi, który kolejnymi meczami udowadnia, że w jego przypadku wiek, to tylko liczba. Strzela w klubie, w reprezentacji i zapewne będzie strzelał również podczas mundialu. Argentyna ma znakomicie zorganizowaną linię defensywą, a jej piłkarze ofensywni sieją postrach wśród rywali. Nie bez powodu wymienia się ją w gronie faworytów przed Mistrzostwami Świata.

