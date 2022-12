Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Największym gwiazdom światowej piłki łatwo zaleźć za skórę. Już wkrótce może przekonać się o tym firma Nike. Jak przekazali dziennikarze O Globo, Vinicius Jr. wynajął specjalny zespół prawników do rozwiązania swojej umowy z tą marką. Powodem tego miał być przestarzały model butów, jakie otrzymał na mundial.

Vinicius Jr. obok Neymara jest największą gwiazdą reprezentacji Brazylii

Skrzydłowy wynajął zespół prawników, by zerwać swój kontrakt z Nike

Firma dostarczyła mu na mundial w Katarze przestarzały model butów, co rozwścieczyło gwiazdora

Vinicius Junior nie chce dłużej sponsoringu Nike

W przypadku reprezentacji Brazylii uwaga kibiców poza Neymarem skierowana jest przede wszystkim na Vinciusa Jr. Od skrzydłowego Realu Madryt oczekuje się, że wobec absencji 30-latka spowodowanej kontuzją to on weźmie na siebie rolę lidera i poprowadzi zespół do zwycięstwa w ⅛ finału. W niej Canarinhos zmierzą się w poniedziałek z reprezentacją Korei Południowej.

Vinicius czuje się gwiazdą pełną gębą, czego niekiedy dobitnie daje świadectwo swoim zachowaniem, zarówno na boisku, jak i poza nim. Jak przekazali dziennikarze O Globo, 22-latek wynajął w ostatnim czasie zespół prawniku, ponieważ chce rozwiązać swój kontrakt z Nike. Skrzydłowy był rozczarowany bardzo firmą, która w jego mniemaniu, potraktowała go bez szacunku.

Vinicius Jr songe à mettre fin à sa collaboration avec Nike. ❌



Son contrat actuel court jusqu’en 2028, mais le Brésilien se sent sous-estimé par la marque.



L’une des principales causes : son absence à la pub de Nike faite avec sa sélection avant la CDM.



(@diarioas) pic.twitter.com/iM1AV6U4Xv — Actu Foot (@ActuFoot_) December 4, 2022

Poszło o buty. Brazylijczyk miał otrzymać od firmy przestarzały model Nike Mercurial na mundial w Katarze, co mocno wzburzyło zawodnika. Do tego stopnia, że postanowił on niezwłocznie rozwiązać swój lukratywny kontrakt. Na jego decyzję wpływ miał również fakt, że firma nie uwzględniła go w najnowszej kampanii marketingowej.

Przeczytaj też: Giroud przeszedł do historii w meczu z Polską [WIDEO]