PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Reprezentacja Brazylii przegrała ostatni mecz w grupie, ale i tak wyszła z pierwszego miejsca. Wiemy już, z kim Canarinhos zmierzą się w poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału.

Reprezentacja Brazylii przegrała z Kamerunem (0:1) w 3. kolejce fazy grupowej

Mimo tego Canarinhos zajęli pierwsze miejsce w grupie G

W 1/8 finału zmierzą się z Koreą Południową

Brazylia przegrała, ale nie straciła pierwszego miejsca

Reprezentacja Brazylii już przed trzecią kolejką była pewna awansu do 1/8 finału. W dodatku mało prawdopodobne wydawało się, by Canarinhos utracili pierwsze miejsce w grupie G. Dlatego też selekcjoner Tite desygnował do gry rezerwowy skład. Temu nie udawało się zdominować reprezentacji Kamerunu. Najaktywniejszym graczem po stronie Brazylii był Gabriel Martinelli. Jedynego gola strzelili jednak Afrykanie. Już w doliczonym czasie gry Vincent Aboubakar wygrał pojedynek powietrzny z Ederem Militao i dał swej reprezentacji pierwsze zwycięstwo nad Brazylią w historii. Po zdobyciu gola 30-latek zdjął koszulkę, za co obejrzał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Koledzy utrzymali jednak korzystny wynik. Pomimo tej porażki, Canarinhos utrzymali pierwsze miejsce w grupie G.

Przed wami Vincent Aboubakar:

✅ Gol

✅ Druga żółta kartka za zdjęcie koszulki

✅ Uśmiech przy zejściu z boiska 😅

__________#CMRBRA 🇨🇲🇧🇷 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove 󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/0RVy4ghdJ9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 2, 2022

Z kim Brazylia zagra w 1/8 finału?

Brazylia, jako zwycięzca grupy G, zmierzy się z drugim zespołem grupy H, czyli Koreą Południową. Ten pojedynek odbędzie się w poniedziałek (5 grudnia) o godzinie 20:00.

