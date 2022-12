fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Brazylii

Brazylia wystąpi w piątek w ostatnim meczu fazy grupowej. Ma już zapewniony awans do 1/8 finału mistrzostw świata, zatem z Kamerunem może zagrać rezerwowy skład – donosi “L’Equipe”.

Brazylia zgromadziła na swoim koncie sześć punktów

W piątek zespół z Ameryki Południowej zagra z Kamerunem

Wiele wskazuje na to, że szansę dostaną zawodnicy rezerwowi

Brazylia oszczędza się przed fazą pucharową

Reprezentacja Brazylii zrealizowała swój podstawowy cel i bez większych problemów wywalczyła awans do fazy pucharowej mistrzostw świata już po dwóch spotkaniach w grupie. Nie obyło się jednak bez zmartwień, bowiem kontuzji doznał Neymar, a jego dalszy udział w turnieju stoi pod znakiem zapytania.

Brazylijczycy nie chcą, aby przed kluczowymi zmaganiami z gry wypadło więcej zawodników, dlatego w piątkowym meczu przeciwko Kamerunowi najprawdopodobniej zagrają rezerwowi. To dobra informacja dla afrykańskiej drużyny, która wciąż liczy się w walce o awans do czołowej szesnastki, a wygrana z Brazylią oraz korzystny rezultat spotkania Szwajcarii z Serbią jej to zapewnią.

Nie należy jednak zapominać, że Brazylia dysponuje ogromnym potencjałem kadrowym, dlatego skład złożony z samych rezerwowych wciąż może być niezwykle trudny do pokonania. “L’Equipe” twierdzi, że swoje szanse otrzymają między innymi Gabriel Jesus, Rodrygo, Fabinho czy Antony. Na odpoczynek mogą z kolei liczyć Vinicius Junior, Raphinha oraz Richarlison.

W przypadku porażki Brazylijczycy mogą utracić fotel lidera grupy G. Na drugim miejscu z trzema punktami znajduje się Szwajcaria. Początek piątkowego meczu z Kamerunem o godzinie 20.

