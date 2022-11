PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek zdecydował się dać obecnym piłkarzom reprezentacji Polski radę jako, jak sam napisał “starszy kolega”. Były piłkarz, trener i prezes PZPN-u poleca zawodnikom skupienie się na grze, a nie udzielaniu wypowiedzi w mediach.

Reprezentacja Polski jest obecnie jednym z najgorętszych tematów w kraju nad Wisłą

Zbigniew Boniek uważa, że zawodnicy kadry narodowej sami napędzają ten szum medialny

Były prezes PZPN-u uważa, że powinni oni skupić się na grze w piłkę, a nie na wypowiedziach publicznych

“Za dużo jest filozofowania, gadania nie wiadomo, o czym”

Pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Świata w Katarze odbił się szerokim echem. Biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Meksykiem, a wynik ten polaryzował kibiców. Z jednej strony gra ofensywna wyglądała słabo, więc warto docenić zdobyty punkt. Z drugiej, jednak, strony, Robert Lewandowski zmarnował rzut karny. Poza konferencjami prasowymi pojawiło się sporo wypowiedzi ze strony selekcjonera Czesława Michniewicza i piłkarzy. Właśnie to zachowanie postanowiła skomentować żywa legenda reprezentacji Polski, Zbigniew Boniek.

– Tak sobie idę po ulicy w Rzymie. Trochę poczytałem polskiej prasy, poczytałem wypowiedzi naszych piłkarzy i doszedłem do takiego wniosku. Gdyby nasi futboliści zrobili czasem silenzio stampa, nie wypowiadali głupot od rana do wieczora, tylko by się koncentrowali na grze, to chyba by to dużo lepiej wyglądało. Za dużo jest filozofowania, za dużo gadania nie wiadomo, o czym. Szkoda czasu na to. Lepiej być skoncentrowanym na tym co nas czeka za dwa dni, za siedem i w przyszłości – powiedział były piłkarz oraz selekcjoner Biało-czerwonych, jak również ex-prezes PZPN-u.

Dobra rada starego kolegi🇵🇱⚽️❤️ pic.twitter.com/PegVwedK66 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) November 25, 2022

Polacy zmierzą się z Arabią Saudyjską już w sobotę o godzinie 14:00. Od wyniku tego starcia może zależeć ewentualny awans Biało-czerwonych do fazy pucharowej.

Czytaj więcej: Polska – Arabia Saudyjska: typy, kursy, zapowiedź (26.11.2022).

Polska Arabia Saudyjska 1.82 3.70 4.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2022 14:05 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin