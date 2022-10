PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

W poniedziałek Inter Mediolan poinformował o kolejnej kontuzji Romelu Lukaku, która wykluczy napastnika z najbliższych meczów nerazzurrich, a także może wpłynąć na reprezentację Belgii podczas mistrzostw świata w Katarze.

Romelu Lukaku ponownie kontuzjowany

Istnieją obawy, że Belg nie wystąpi już przed mundialem

Napastnik na pewno opuści mecze z Bayernem oraz Juventusem

Romelu Lukaku znów wypada z gry

Inter Mediolan przygotowuje się do wtorkowego pojedynku w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium, ale w tym starciu będzie musiał radzić sobie bez Romelu Lukaku. Obie drużyny zapewniły już sobie awans do kolejnej rundy, a stawką meczu będzie przede wszystkim prestiż oraz pieniądze.

Romelu Lukaku zmaga się z urazem od sierpnia. Jego powrót był wielokrotnie przekładany. Teraz, gdy wydawało się, że ze zdrowiem Belga jest już coraz lepiej, a napastnik wrócił na plac gry Inter Mediolan poinformował o kolejnej kontuzji swojego napastnika.

Według mediów Belg na pewno nie wystąpi przeciwko Bayernowi, a ponadto szanse na grę przeciwko Juventusowi w najbliższą niedzielę są znikome. Istnieją także obawy, że napastnik może już nie wystąpić w żadnym meczu przed rozpoczęciem się mundialu, co wskazywałoby na to, że Inzaghi z jego usług będzie mógł skorzystać dopiero w przyszłym roku.

Choć obecnie nie ma powodów do niepokoju w sprawie wyjazdu Lukaku na mundial to jeszcze wiele może się zmienić. Świadczyć może o tym przede wszystkim problem z powrotem do zdrowia oraz ponowny uraz. Jeśli nawet Belg znajdzie się w kadrze na mundial to wielkim znakiem zapytania będzie jego forma. Biorąc pod uwagę, że nie gra regularnie od sierpnia to jego dyspozycja może sporym osłabieniem dla reprezentacji Belgii.

