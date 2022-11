PressFocus Na zdjęciu: Mathew Leckie

Australia awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Kangury w meczu 3. kolejki fazy grupowej pokonały 1:0 Duńczyków. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 60. minucie Mathwe Leckie. Australia z sześcioma punktami zajęła drugie miejsce w grupie i zagra w fazie pucharowej mundialu! Dania żegna się z mistrzostwami świata.

Dania potrzebowała zwycięstwa w meczu z Australią, aby awansować do 1/8 finału. To zdeterminowało przebieg pierwszej połowy spotkania. Kangury cofnęły do defensywy, a inicjatywę przejęli Duńczycy, którzy osiągnęli sporą przewagę w środku pola. Jednak, jeśli chodzi o sytuacje bramkowe to mecz już był bardziej wyrównany.

Dania miała kilka ciekawych okazji i może mówić o sporym pechu, że żadnej z nich nie udało im się wykorzystać, aby doprowadzić do wyrównania. Australia tylko sporadycznie próbowała zagrażać bramce Duńczyków po kontratakach. Spotkanie w pierwszych 45 minutach nie stało na najwyższym poziomie i nie było zbyt emocjonujące. Przez większość czasu było rozgrywane w spokojnym tempie, a presja związana z wynikiem często odgrywała niemałą rolę.

Wydawało się, że po zmianie stron Duńczycy jeszcze bardziej zdecydowanie zaatakują bramkę rywala, ale obraz gry nie uległ zmian. Mimo sporej przewagi pod kątem posiadania piłki nie zbyt przekładało się to na zagrożenie pod bramką rywala.

Tymczasem Australijczycy w 60. minucie dość niespodziewanie objęli prowadzenie, którzy przeprowadzili szybki kontratak, a indywidualną akcję wykończył Leckie.

W kolejnych minutach Dania nie potrafiła nadal stworzyć realnego zagrożenia pod bramką Australii. Presja związana z wynikiem sprawiała, że Duńczycy popełniali bardzo proste błędy indywidualne. W takiej grze pewnie poczuły się Kangury, które wyczekiwały rywala, ale w pełni kontrolowali sytuacje na boisku.

Ostatecznie wynik do końca meczu nie uległ już zmianie. Australia zasłużenie wygrała 1:0 i z drugiego miejsca awansowała do kolejnej rundy. Reprezentację Danii z pewnością będzie można uznać za jedno z większych rozczarowań na mundialu zajmując ostatnie miejsce w grupie D.