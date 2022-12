fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Reprezentacja Argentyny wygrała w finale mistrzostw świata w Katarze z Francją. Albiceleste okazali się lepsi od Tricolore w konkursie jedenastek. Wygrali tego typu trofeum po raz trzeci w historii.

Reprezentacja Argentyny została w 2022 roku najlepszą drużyną świata

Albiceleste zostali najlepszą drużyną globu po raz trzeci w historii

Argentyńczycy wygrali mundial po raz pierwszy od 36 lat

Argentyna ze spektakularnym sukcesem

Reprezentacja Argentyny sięgnęła z Lionelem Messim w składzie po najcenniejsze piłkarskie trofeum. Po niezwykle porywającym spotkaniu z Francją, w którym nie brakowało zwrotów akcji, ostatecznie ekipa Lionela Scaloniego okazała się lepsza w konkursie rzutów karnych.

Albiceleste po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata w 1978 roku. Drugi taki sukces w wykonaniu Argentyńczyków miał miejsce w 1986 roku. W tym roku Argentyna powtórzyła sukces po raz trzeci.

W starciu z Francją nie brakowało emocji. Mimo że mistrzowie Ameryki Południowej prowadzili 2:0, to Francuzi nie złożyli broni. Zdołali doprowadzić do wyrównania, co skutkowało zarządzeniem dogrywki przez arbitra.

W trakcie dodatkowych 30 minut rywalizacji każda z drużyn zdobyła po bramce, więc po dwóch połowach dodatkowego czasu miał miejsce remis 3:3. Jednocześnie arbiter Szymon Marciniak musiał podjąć decyzję o konkursie rzutów karnych. Te lepiej egzekwowali Argentyńczycy, wygrywając konkurs jedenastek 4:2.

Argentyna tytułu mistrza świata będzie bronić w 2026 roku, gdy mundial zostanie rozegrany w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

