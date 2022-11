Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

W środę mecz Polska – Argentyna. Wiadomo już mniej więcej w jakim zestawieniu personalnym zaprezentuje się rywal biało-czerwonych.

Argentyna do meczu z Polską przystąpi w pełnym składzie

Żaden zawodnik nie narzeka na problemy zdrowotne

Sprawdź przypuszczalny skład na który zdecyduje się Lionel Scaloni

Argentyna: prawdopodobny skład na mecz z Polską

W środę o godzinie 20:00 oczy kibiców zwrócone będą na Stadium 974. Ten obiekt będzie bowiem gospodarzem meczu Polska – Argentyna. Jego stawką jest awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Pewni gry w kolejnej fazie turnieju nie są ani biało-czerwoni, ani ich rywal. Spotkanie to dostarczy zatem mnóstwo emocji.

Na oficjalne składy meczowe musimy poczekać do około godziny przed startem spotkania. Już teraz znana jest niemal cała jedenastka, którą w bój pośle Lionel Scaloni. Selekcjoner Argentyny ma aktualnie trzy wątpliwości odnośnie wyjściowego garnituru. Dotyczą one obsady defensywy oraz środka pola. Trudno wskazać kogo zobaczymy na prawej obronie. Może to być Gonzalo Montiel lub Nahuel Molina. Można się też zastanawiać nad obsadą pozycji stopera. O skład konkurują Lisandro Martinez i Cristian Romero. W pomocy zagadką pozostaje zaś to, czy od pierwszej minuty wyjedzie Enzo Fernandez. Jego miejsce może zająć Leandro Paredes.

Prawdopodobny skład Argentyny: Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel (Nahuel Molina), Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (Cristian Romero), Marcos Acuna – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Leandro Paredes), Alexis Mac Allister – Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lionel Messi

Czytaj także: Argentyna zachowuje pokorę. Najpierw misja Polska