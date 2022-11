Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Reprezentacja Argentyny walczy o 1/8 finału mistrzostw świata. Kadra ta koncentruje się na meczu z Polską, a nie potencjalnym kolejnym rywalu.

Argentyna ma szansę na wygranie grupy C

Taki scenariusz pozwoliłby jej uniknąć Francji w 1/8 finału

Zwycięzca Copa America myśli jednak tylko o meczu z Polską

Argentyna nie zmieni strategii na mecz z Polską

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata, za jednego z faworytów do złotego medalu, uznawana była Argentyna. Ta w pewnym momencie mogła obawiać się o to, czy w ogóle zagra w 1/8 finału. Triumfator Copa America przegrał bowiem z Arabia Saudyjską. Później ograł jednak Meksyk i wciąż ma szansę na pierwsze miejsce w grupie. To pozwoliłoby Argentynie uniknąć Francji w kolejnej fazie turnieju.

– Najpierw musimy awansować, a potem zobaczymy, z kim zagramy. Nie umniejszając nikomu, najpierw musimy awansować. Nikt nie jest w stanie decydować o tym, kim możemy grać – powiedział na konferencji prasowej Lionel Scaloni. Jak podchodzi on do środowego meczu z Polską?

– To prawda, że większość przeciwników zmienia swój system gry z nami, ale Polska ma dobry pomysł na grę i we własnej jedenastce zawodników, których może zmienić w meczu. Mogą grać z czwórką, piątką w linii. Choć wiadomo, że przeciwnicy grają z nami inaczej. Mamy nadzieję na coś podobnego, że dostosują się do naszego pomysłu na grę, który jest dość mocno zaznaczony – wyjaśnił selekcjoner reprezentacji Argentyny. – Polska ma nie tylko dobrą grę z przodu, ale także bardzo technicznych zawodników i będziemy musieli na nich uważać – rzekł Lionel Scaloni.

