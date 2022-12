PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Selekcjoner Tite docenił profesjonalizm Daniego Alvesa. 39-latek wybiegł w roli kapitana na piątkowy mecz Brazylii z Kamerunem. Dzięki temu występowi prawy obrońca został najstarszym zawodnikiem Canarinhos, który wystąpił na mistrzostwach świata.

Dani Alves właśnie bierze udział w swoich trzecich mistrzostwach świata

Tite podarował 39-latkowi opaskę kapitańską na mecz Brazylii z Kamerunem

Prawy obrońca został najstarszym Brazylijczykiem, który wystąpił na mundialu

39-latek i może. Dani Alves pobił rekord reprezentacji Brazylii

Dani Alves to piłkarz prawdziwie długowieczny. Nieco ponad rok temu pomógł Barcelonie w trudnym momencie, a teraz, w wieku 39 lat, otrzymał powołanie na Mistrzostwa Świata w Katarze. Co ciekawe, dla weterana to “dopiero” trzeci mundial. W 2006 roku nie otrzymał powołania, choć miał już wtedy 23 lata, ominął go też niedawny turniej w Rosji. Grał za to w Republice Południowej Afryki, a także na kolejnej edycji, rozgrywanej w jego ojczyźnie.

Reprezentacja Brazylii przed trzecim spotkaniem grupowym była już pewna awansu do 1/8 finału. Dlatego też selekcjoner Tite desygnował na mecz z Kamerunem wielu rezerwowych. Opaskę kapitańską w tym pojedynku założył właśnie Dani Alves. Dzięki występowi w piątkowym starciu, prawy defensor ponownie zapisał się w historii. Tym razem, w wieku 39 lat i 210 dni, stał się najstarszym Brazylijczykiem, który zagrał na mistrzostwach świata.

39 – Daniel Alves (39 years 210 days) is set to become the oldest player to appear in a World Cup game for Brazil in history. Everlasting.#BRA #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/xo4M7KUaOc — OptaJoao (@OptaJoao) December 2, 2022

Alves to żywa legenda Canarinhos. Sięgnął z nimi dwukrotnie po Copa America, w 2021 roku cieszył się też z olimpijskiego złota. Mecz przeciwko Kamerunowi jest dla niego 126. w karierze reprezentacyjnej. To plasuje go na trzecim miejscu w historii kadry, z zaznaczeniem, że do drugiego Roberto Carlosa brakuje mu zaledwie jednego spotkania.

